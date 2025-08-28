Corrientes: Karina Milei se retiró en medio de incidentes

La secretaria general de la Presidencia y jefa de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Karina Milei, encabezaba esta tarde una caminata por el centro de la ciudad de Corrientes para acompañar el cierre de campaña del candidato a gobernador Lisandro Almirón, pero tuvo que partir raudamente en medio de incidentes.

La actividad de campaña, de la que también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se realizó en medio de incidentes, golpes y forcejeos que protagonizan militantes de LLA y personas que se oponen al gobierno de Javier Milei a nivel nacional, presuntamente identificadas con facciones del peronismo local.

Como consecuencia de los incidentes, que incluyeron golpes a militantes de LLA, la Policía correntina detuvo a uno de los agresores, mientras Karina Milei y su comitiva subieron a una camioneta con rumbo desconocido. La secretaria de la Presidencia tiene pasaje de regreso a Buenos Aires a las 19.30 desde Resistencia, informaron fuentes oficiales.

