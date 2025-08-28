Polémica por ampliación del horario de carga en el centro salteño, ¿qué pasará con la ordenanza?

Napoleón Gambetta se refirió a la ampliación del horario de carga y descarga en el microcentro y aseguró que el municipio mantiene un estricto control con multas y aplicación del scoring.

Sociedad28/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

nota-1409415-grassi-munoz-preocupa-carga-descarga-mercaderia-centro-744567
Imagen ilustrativa

En Día de Miércoles, el subsecretario de Modernización y Gestión Operativa de la Municipalidad, Napoleón Gambetta, opinó sobre la reciente decisión del Concejo Deliberante de ampliar el horario de carga y descarga en el microcentro.

“La ordenanza ahora pasa al Ejecutivo para su análisis y reglamentación. Nosotros garantizamos que se controla muchísimo lo que es carga, descarga y transporte de pasajeros para que no rompan la ciudad”, dijo, sugiriendo que la norma podría no ser promulgada por el intendente Emiliano Durand.

napoleón gambetta en día de miércoles 2025Scoring: En Salta, la mayoría de infractores viales tiene entre 20 y 50 años

Gambetta recordó que el scoring también alcanza a quienes infringen estas disposiciones. “Cuando le quiten los 20 puntos a una persona que se metió en un lugar no autorizado en un horario indebido y quede inhabilitado 60 días, ahí veremos si genera la conciencia que buscamos”, advirtió.

Te puede interesar
empleados-municipales-1-scaled

Municipales: fecha confirmada de pago

Sociedad27/08/2025

El salario del octavo mes del año estará disponible en cajero, el próximo miércoles, con un 4% de incremento. El aumento responde al acuerdo establecido para este segundo semestre del año.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail