Polémica por ampliación del horario de carga en el centro salteño, ¿qué pasará con la ordenanza?

Estafas con licencias: advierten sobre páginas falsas en Salta
El subsecretario Napoleón Gambetta alertó en Día de Miércoles sobre estafas con licencias de conducir y remarcó que el trámite solo se realiza en la página oficial del municipio.
Napoleón Gambetta se refirió a la ampliación del horario de carga y descarga en el microcentro y aseguró que el municipio mantiene un estricto control con multas y aplicación del scoring.
En Día de Miércoles, el subsecretario de Modernización y Gestión Operativa de la Municipalidad, Napoleón Gambetta, opinó sobre la reciente decisión del Concejo Deliberante de ampliar el horario de carga y descarga en el microcentro.
“La ordenanza ahora pasa al Ejecutivo para su análisis y reglamentación. Nosotros garantizamos que se controla muchísimo lo que es carga, descarga y transporte de pasajeros para que no rompan la ciudad”, dijo, sugiriendo que la norma podría no ser promulgada por el intendente Emiliano Durand.
Gambetta recordó que el scoring también alcanza a quienes infringen estas disposiciones. “Cuando le quiten los 20 puntos a una persona que se metió en un lugar no autorizado en un horario indebido y quede inhabilitado 60 días, ahí veremos si genera la conciencia que buscamos”, advirtió.
La muestra se realizará en plaza Belgrano, este jueves de 9 a 14 horas. Además se presentarán diversos números artísticos.
En el Día de la Radio, el periodista Mario Ernesto Peña compartió una anécdota imperdible sobre sus inicios en el micrófono. Nos transportó a una época donde los sueños eran el motor de su carrera y su audacia, una brújula que lo llevó a su destino.
Rocío Bonacci iba a asistir a la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete Guillermo Francos. El chofer que la llevaba se habría quedado dormido.
El fotógrafo fue herido con un cartucho de gas lacrimógeno por Gendarmería en una de las marchas de los jubilados.
El salario del octavo mes del año estará disponible en cajero, el próximo miércoles, con un 4% de incremento. El aumento responde al acuerdo establecido para este segundo semestre del año.
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, ofreció un adelanto sobre la agenda legislativa. La elección del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad, un cargo de gran importancia, es un tema central.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.