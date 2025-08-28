Polémica por ampliación del horario de carga en el centro salteño, ¿qué pasará con la ordenanza?

En Día de Miércoles, el subsecretario de Modernización y Gestión Operativa de la Municipalidad, Napoleón Gambetta, opinó sobre la reciente decisión del Concejo Deliberante de ampliar el horario de carga y descarga en el microcentro.

“La ordenanza ahora pasa al Ejecutivo para su análisis y reglamentación. Nosotros garantizamos que se controla muchísimo lo que es carga, descarga y transporte de pasajeros para que no rompan la ciudad”, dijo, sugiriendo que la norma podría no ser promulgada por el intendente Emiliano Durand.

Gambetta recordó que el scoring también alcanza a quienes infringen estas disposiciones. “Cuando le quiten los 20 puntos a una persona que se metió en un lugar no autorizado en un horario indebido y quede inhabilitado 60 días, ahí veremos si genera la conciencia que buscamos”, advirtió.