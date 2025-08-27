Francos en Diputados: “Indigna que se disfracen de escoltas de la moral”

El jefe de Gabinete cruzó a la oposición en medio de las críticas por los audios de presuntas coimas en la ANDIS y la causa del fentanilo contaminado.

Política27/08/2025

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cruzó a la oposición en medio del escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que habló de presuntos pagos de coimas vinculados al organismo:  "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral".

El jefe de Gabinete da su tercer informe de gestión en el Congreso. Desde el kirchnerismo y sus aliados centran las críticas en el Gobierno por las presuntas coimas en la ANDISy la tragedia del fentanilo contaminado.

Guillermo Francos, da su tercer informe de gestión y se prevé que dure al menos seis horas. La oposición enfoca sus críticas contra el Gobierno por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) y la tragedia del fentanilo contaminado.

Con información de TN

