Francos en Diputados: “Indigna que se disfracen de escoltas de la moral”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cruzó a la oposición en medio del escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que habló de presuntos pagos de coimas vinculados al organismo: "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral".

