Francos en Diputados: “Indigna que se disfracen de escoltas de la moral”

Martín Menem inauguró la sesión informativa de Guillermo Francos con la presencia de más de 130 diputados.
El jefe de Gabinete cruzó a la oposición en medio de las críticas por los audios de presuntas coimas en la ANDIS y la causa del fentanilo contaminado.Política27/08/2025
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cruzó a la oposición en medio del escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que habló de presuntos pagos de coimas vinculados al organismo: "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral".
El jefe de Gabinete da su tercer informe de gestión en el Congreso. Desde el kirchnerismo y sus aliados centran las críticas en el Gobierno por las presuntas coimas en la ANDISy la tragedia del fentanilo contaminado.
Guillermo Francos, da su tercer informe de gestión y se prevé que dure al menos seis horas. La oposición enfoca sus críticas contra el Gobierno por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) y la tragedia del fentanilo contaminado.
El jefe de Gabinete entregó un informe de 1.223 páginas ante las consultas de los legisladores. Se presentará a las 12 en el recinto para brindar el tercer informe de gestión.
