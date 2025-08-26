Diputados aprobó el financiamiento del FONPLATA por 100 millones de dólares

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia otorgó media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo que prevé el acceso a financiamiento del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), para la ejecución del Programa Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en Salta.

Patricia Hucena, diputada por Orán, aseguró que la posibilidad de acceder a esta clase de financiamiento está dada por el equilibrio de las cuentas provinciales, por lo menos, desde 2020 hasta la actualidad.

“Quiero destacar la reducción de la deuda en 268 millones de dólares; se ha demostrado transparencia con 6 cuentas generales presentadas y además de las obras estratégicas que se están ejecutando, es decir, un legado de infraestructura que articula la competitividad y mejora la calidad de vida de los salteños”, apuntó.

Resaltó la legisladora que lo descripto define un claro desarrollo del territorio provincial, además de presentar a Salta como un Estado ordenado, con capacidad de inversión y una visión de futuro para consolidar las bases de un crecimiento económico sostenido.

“Se ha llegado a este punto, justamente, con esta oportunidad extraordinaria de acceder a un capital internacional en condiciones favorables”, señaló Hucena, y explicó que el financiamiento será por 100 millones de dólares, con recursos externos.

Asimismo, informó que el plazo de ejecución es 5 años y que el objetivo es el desarrollo e integración de la provincia mediante inversiones en infraestructura vial y de agua.

“Tendrá un plazo de amortización de 20 años, con un periodo de gracia de 5.5 años, tasa de interés del 6.75% en total. El órgano ejecutor va a ser el Ministerio de Economía, a través de la secretaria de Financiamiento y Planificación financiera”, apuntó la diputada, y, finalizando, describió: “El objetivo es la pavimentación de tramos críticos, la modernización de la infraestructura vial e inclusión social y territorial”.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.