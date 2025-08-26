Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños solicitaron a sus pares nacionales que declaren la emergencia. “El deterioro de las rutas imposibilita la producción y se lleva vidas”, advirtieron.
Diputados aprobó el financiamiento del FONPLATA por 100 millones de dólares
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.Política26/08/2025
En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia otorgó media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo que prevé el acceso a financiamiento del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), para la ejecución del Programa Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en Salta.
Patricia Hucena, diputada por Orán, aseguró que la posibilidad de acceder a esta clase de financiamiento está dada por el equilibrio de las cuentas provinciales, por lo menos, desde 2020 hasta la actualidad.
“Quiero destacar la reducción de la deuda en 268 millones de dólares; se ha demostrado transparencia con 6 cuentas generales presentadas y además de las obras estratégicas que se están ejecutando, es decir, un legado de infraestructura que articula la competitividad y mejora la calidad de vida de los salteños”, apuntó.
Resaltó la legisladora que lo descripto define un claro desarrollo del territorio provincial, además de presentar a Salta como un Estado ordenado, con capacidad de inversión y una visión de futuro para consolidar las bases de un crecimiento económico sostenido.
“Se ha llegado a este punto, justamente, con esta oportunidad extraordinaria de acceder a un capital internacional en condiciones favorables”, señaló Hucena, y explicó que el financiamiento será por 100 millones de dólares, con recursos externos.
Asimismo, informó que el plazo de ejecución es 5 años y que el objetivo es el desarrollo e integración de la provincia mediante inversiones en infraestructura vial y de agua.
“Tendrá un plazo de amortización de 20 años, con un periodo de gracia de 5.5 años, tasa de interés del 6.75% en total. El órgano ejecutor va a ser el Ministerio de Economía, a través de la secretaria de Financiamiento y Planificación financiera”, apuntó la diputada, y, finalizando, describió: “El objetivo es la pavimentación de tramos críticos, la modernización de la infraestructura vial e inclusión social y territorial”.
El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.
El jefe de Gabinete responderá a más de 1.300 preguntas formuladas por legisladores de distintos bloques, en una jornada clave para conocer el rumbo del Gobierno.
Martín Menem, sobre el escándalo de la ANDIS: "El contenido de los audios es absolutamente falso"Política26/08/2025
El titular de la Cámara de Diputados reafirmó que el caso que involucraría a Karina Milei y a "Lule" Menem.
El Gobierno libertario pretendía implementar despidos encubiertos a pesar de contar con una cautelar en contra y el rechazo de las dos cámaras del Congreso al decreto desregulador del Presidente.
Escándalo por presuntas coimas en Discapacidad: Faltazo de los funcionarios nacionales en DiputadosPolítica26/08/2025
El ministro Lugones y el nuevo titular de la ANDIS se ausentaron este miércoles en el plenario de las comisiones de Salud y de Discapacidad que los había convocado.
Dejó todo listo para recortar 400 mil pensiones con una auditoría denunciada internacionalmente. Ajustó un 23% del presupuesto, despidió a más de 300 trabajadores y desarticuló programas de inclusión.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Aeropuerto Martín Miguel de Güemes: vuelos afectados por la segunda jornada de paro
Las medidas de fuerza de ATEPSA generan numerosos vuelos cancelados, demorados y reprogramados, tanto para partidas como para arribos en el aeropuerto de Salta.
Microbasurales: Emiliano Durand anunció multas más duras y decomiso de vehículos
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.