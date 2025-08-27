Salta defiende el rol del INTA, INTI y SENASA para mantener su estatus sanitario

El ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, a través de un hilo en X, destacó la importancia de estas instituciones para el desarrollo de la provincia y la economía regional.

Política27/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

intajpg

En un mensaje en su cuenta personal de la red social X, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, expresó su inquietud por la incertidumbre que rodea a organismos técnicos nacionales. El funcionario señaló que estas instituciones son "fundamentales" para el desarrollo de la economía en Salta y en toda la región.

El ministro destacó que los organismos de investigación y control cumplen un rol crucial, especialmente en un contexto de apertura económica. A su juicio, una política de apertura "nos obliga a competir con el mundo en desiguales condiciones" y por eso, "necesitamos todo el desarrollo tecnológico que puedan aportar".

Martín de los Ríos enfatizó la importancia del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para la provincia.

El ministro argumentó que el SENASA es vital para "mantener los estatus sanitarios que logramos con tanto esfuerzo y años de trabajo". De los Ríos consideró que la labor de estas instituciones es indispensable para el sector productivo de Salta.

