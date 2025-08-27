Salta defiende el rol del INTA, INTI y SENASA para mantener su estatus sanitario

En un mensaje en su cuenta personal de la red social X, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, expresó su inquietud por la incertidumbre que rodea a organismos técnicos nacionales. El funcionario señaló que estas instituciones son "fundamentales" para el desarrollo de la economía en Salta y en toda la región.

El ministro destacó que los organismos de investigación y control cumplen un rol crucial, especialmente en un contexto de apertura económica. A su juicio, una política de apertura "nos obliga a competir con el mundo en desiguales condiciones" y por eso, "necesitamos todo el desarrollo tecnológico que puedan aportar".

👉🏼Para Salta, el @INTIargentina y el @intaargentina son fundamentales, así como también @SenasaAR . Los necesitamos para mantener los estatus sanitarios que logramos, con tanto esfuerzo y años de trabajo.



(hilo) — Martín de los Ríos (@MdelosRiosOK) August 27, 2025

Martín de los Ríos enfatizó la importancia del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para la provincia.

El ministro argumentó que el SENASA es vital para "mantener los estatus sanitarios que logramos con tanto esfuerzo y años de trabajo". De los Ríos consideró que la labor de estas instituciones es indispensable para el sector productivo de Salta.