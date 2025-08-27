Francos en el Congreso: auditorías en discapacidad y controles tras el escándalo del fentanilo

El informe 144 de jefatura de Gabinete llegó finalmente hoy por la mañana a la Cámara de Diputados, horas antes de la presencia del ministro Guillermo Francos en el recinto. Una demora que generó malestar en varios legisladores nacionales por la falta de tiempo para analizar las respuestas.

Fueron un total de 1337 preguntas que se contestaron en un informe de 1223 páginas. Las primeras consultas, formuladas por la Coalición Cívica que encabeza Juan Manuel López, están referidas con la situación financiera de los organismos INTA e INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, “El Ministerio de Economía informa que la actual gestión ha emprendido como meta la eliminación de dicho déficit de la gestión anterior. El presupuesto del INTI previsto para el año 2025 es de 101.176.343.069 pesos, lo que representa un aumento del 17% respecto al presupuesto correspondiente al año 2024. En cuanto a las auditorías, el INTI cuenta con auditorías internas en forma regular que evalúan las fuentes de financiamiento, el grado de ejecución del presupuesto, entre otras variables. Los informes de auditoría interna emitidos durante el 2024 concluyen que los canales de control interno son adecuados y que la ejecución del presupuesto se ajusta a lo proyectado”, señalaron en el informe.

Situación de la Agencia Nacional de Discapacidad

Los legisladores también consultaron los motivos por los cuales no se actualizaron, a pesar de la inflación, los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) explicaron: “En cuanto a la ANDIS se informa que, en línea con todo el gobierno, hay un compromiso con la sostenibilidad del sistema y, en este sentido, la implementación de auditorías en el sistema de pensiones es una estrategia clave. Estas auditorías permitirán identificar y redirigir recursos de manera más efectiva, asegurando que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, y con ello al sistema prestacional. Se están desarrollando activamente mecanismos orientados a mejorar las condiciones de los prestadores de servicios en discapacidad, siempre en concordancia con los principios de responsabilidad fiscal”.

El jefe de Gabinete indicó que están implementando auditorías en el sistema de pensiones de la ANDIS para mejorar la transparencia y garantizar que los recursos se utilicen correctamente. “La implementación de auditorías es una estrategia clave para redirigir fondos a quienes realmente lo necesitan”, explicó.

Al momento de estas respuestas, la ANDIS aún era conducida por Diego Spagnuolo y todavía no había estallado el escándalo de los audios en los que habla de pedidos de coimas a droguerías proveedoras del Estado.

Causa Fentanilo

En sus respuestas, Francos defendió el rol del Gobierno en medio del caso del fentanilo contaminado: “El Estado no tuvo responsabilidad en la adulteración, pero reforzamos todos los controles sanitarios y de importación de sustancias controladas”.

Según explicó, se implementaron mecanismos más estrictos en la importación, distribución y trazabilidad de opioides, con mayor coordinación entre Aduana, ANMAT y fuerzas de seguridad.

“El objetivo es cerrar cualquier grieta por donde puedan ingresar productos contaminados o ilegales”, afirmó.

La oposición también le preguntó cuáles son las empresas habilitadas para la producción de Citrato de Fentanilo. Informando que, “la ANMAT informa que las empresas habilitadas para la producción de Citrato de Fentanilo, en el ámbito de la Nación Argentina, son las siguientes: Consorcio de Integración Farmacéutica SA (CONIFARMA) y Triquim SA. agregando un listado de laboratorios de esencialidades medicinales que contienen el ingrediente farmacéutico activo fentanilo, Productos Farmaceuticos Dr Gray SACI, Ivax Argentina SA, Gemabiotech SAU, Janseen Cilag Farmaceutica SA, Veinfar ICSA, Gobbi Novag SA, Denver Farma SA, Laboratorios Fabra SA, Kilab SRL, Klonal SRL y Laboratorio Celtyc SA.

Aclarando que cada empresa informa los movimientos de las sustancias sujetas a control especial en las planillas trimestrales de movimientos de stock para Psicotrópicos, Estupefacientes y Sustancias Sujetas a Control Especial que se presentan ante la ANMAT.

En relación a la ANMAT y su accionar ante el Laboratotroo Ramallo y HLB Pharma, se indicó:” El 10 de febrero de 2025 se firmó la carta de advertencia respecto de Laboratorios Ramallo S.A., prohibiendo sus actividades productivas ya que producía exclusivamente para HLB Pharma. El 11 de mayo de 2025, la ANMAT dictó la Disposición N° 3156 por la cual se prohibió el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional del producto “FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml (presentación x 100 ampollas, según VMN); lote 31202, vencimiento 09/26; Certificado N°53.100”, y se ordenó a la firma HLB PHARMA GROUP S.A. el recupero del mercado del producto.

El 12 de mayo de 2025, mediante la Disposición N° 3158 se inhibieron las actividades productivas de la firma HLB PHARMA GROUP S.A., y se prohibió el uso, distribución y comercialización en todo el territorio de la República Argentina, de todos sus productos, y el 12 de mayo de 2025 la ANMAT realizó la denuncia penal, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3 de La Plata, a cargo del Dr. Ernesto Kreplak; encontrándose el organismo a disposición y colaborando con el Juzgado en todo lo requerido.

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la ANMAT y en coordinación con el Ministerio de Seguridad, implementó un plan para la detección y retiro de todos los lotes de fentanilo producidos por Ramallo/HLB, en el marco de la causa judicial mencionada. Se ha identificado la ubicación de la totalidad de las ampollas correspondientes a los lotes involucrados, estableciéndose por disposición judicial que, hasta tanto se concrete su retiro efectivo, cada tenedor actúe como depositario judicial. Cabe destacar que la circulación de dichos productos se encuentra prohibida tanto por la Disposición ANMAT N.° 3158/25 como por resolución judicial.

Hospital Garrahan

En referencia a la situación del Hospital de pediatría Juan Garrahan, el Congreso preguntó por las renuncias que médicos y residentes durante la actual administración del Presidente Javier Milei, “El Ministerio de Salud informa que, desde el 10/12/2023 a la fecha, se registraron 98 renuncias de profesionales de la salud en el Hospital Garrahan. Estas renuncias forman parte de la rotación habitual del personal de la institución. Con el fin de garantizar la continuidad de la atención, los cargos de los profesionales de áreas asistenciales que renunciaron fueron cubiertos, asegurando el normal funcionamiento del hospital. Asimismo, el Ministerio ha implementado el Plan de Eficiencia de Gestión Hospitalaria orientado a abordar los desafíos estructurales del Hospital Garrahan y garantizar su sustentabilidad.

Los fondos que reclaman los gobernadores

También desde el bloque de la Coalición se consultó sobre los destinos de los ATN, Aportes del Tesoro Nacional, no utilizados durante el último año y que son reclamados por los gobernadores y el Congreso aprobó una ley, el miércoles pasado, modificando la coparticipación de los mismos, desde la vicejefatura de Gabinete de Interior, a cargo de Lisandro Catalán, se informó que, “el monto no ejecutado durante el 2024 de los Aportes del Tesoro Nacional es depositado en la cuenta escritural de ATN donde permanece hasta que el mismo sea asignado ante emergencias o desequilibrios financieros”.

