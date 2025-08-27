El jefe de Gabinete cruzó a la oposición en medio de las críticas por los audios de presuntas coimas en la ANDIS y la causa del fentanilo contaminado.
Karina Milei, el foco de las críticas digitales por el escándalo en ANDIS
Su nombre registró más de 565 mil menciones, casi cuatro veces más que el del ex titular de la Agencia, según la consultora Enter.Política27/08/2025
El 86% de los usuarios de Instagram y Facebook en Argentina criticó al Gobierno tras el escándalo por el supuesto esquema de sobornos entre droguerías, prestadores de salud y funcionarios, según una encuesta de Horus.
El Gobierno intenta quitarle importancia al escándalo de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo y continúa con la campaña de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y las nacionales el 26 de octubre. Sin embargo, el hecho generó efectos adversos en la opinión pública según diversas encuestas.
Según Management & Fit, el 94,5% de los bonaerenses encuestados conoce el caso y, de esos, el 73% considera que lo sucedido es "grave". Otra encuesta de la consultora Enter encontró que el nombre de Karina Milei tuvo más de 565 mil menciones digitales, casi cuatro veces más que Spagnuolo. También registró un "sentimiento negativo" del 62,9% entre los usuarios respecto al caso.
La gran mayoría de los comentarios analizados cree que hubo corrupción y se concentraron en "la posible implicación de Karina Milei y en la contradicción que supondría que un gobierno que se presentó como "anticasta", según el informe realizado a partir del análisis de casi 10 mil de comentarios en las redes sociales entre el 19 y 24 de agosto. El 11% apoyó al Ejecutivo: el sector minoritario, coincidió en sus comentarios en que se trata de "una operación política atribuida al kirchnerismo y amplificada por medios de comunicación y periodistas ensobrados".
Con información de Corta
Diputados: Con quórum, inicia la sesión en la que Guillermo Francos dará su informe de gestiónPolítica27/08/2025
Martín Menem inauguró la sesión informativa de Guillermo Francos con la presencia de más de 130 diputados.
Francos en el Congreso: auditorías en discapacidad y controles tras el escándalo del fentaniloPolítica27/08/2025
El jefe de Gabinete entregó un informe de 1.223 páginas ante las consultas de los legisladores. Se presentará a las 12 en el recinto para brindar el tercer informe de gestión.
Salta defiende el rol del INTA, INTI y SENASA para mantener su estatus sanitario
El ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, a través de un hilo en X, destacó la importancia de estas instituciones para el desarrollo de la provincia y la economía regional.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Elecciones 2025: Hoy comienza la campaña y sorteo de lugares en la Boleta Única Papel
Hoy se realiza el sorteo de los lugares de la boleta y comienza oficialmente la campaña electoral según lo dispuesto por el calendario electoral.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitaciónEl Mundo26/08/2025
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.
La Fiscalía Penal Juvenil solicitó medidas de protección tras una pelea entre adolescentesJudiciales26/08/2025
A partir de la viralización de un video, se conoció el hecho que tuvo lugar cerca de una institución de Rosario de Lerma a la que asisten las alumnas, quienes resultaron con lesiones leves.