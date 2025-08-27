Diputados: Con quórum, inicia la sesión en la que Guillermo Francos dará su informe de gestión

Con 134 diputados presentes hay quórum y se habilita la sesión en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dará su informe de gestión en la Cámara Baja.

El informe 144 de jefatura de Gabinete llegó finalmente hoy por la mañana a la Cámara de Diputados, horas antes de la presencia del ministro Guillermo Francos en el recinto. Una demora que generó malestar en varios legisladores nacionales por la falta de tiempo para analizar las respuestas.

Fueron un total de 1337 preguntas que se contestaron en un informe de 1223 páginas. Las primeras consultas, formuladas por la Coalición Cívica que encabeza Juan Manuel López, están referidas con la situación financiera de los organismos INTA e INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, “El Ministerio de Economía informa que la actual gestión ha emprendido como meta la eliminación de dicho déficit de la gestión anterior. El presupuesto del INTI previsto para el año 2025 es de 101.176.343.069 pesos, lo que representa un aumento del 17% respecto al presupuesto correspondiente al año 2024. En cuanto a las auditorías, el INTI cuenta con auditorías internas en forma regular que evalúan las fuentes de financiamiento, el grado de ejecución del presupuesto, entre otras variables. Los informes de auditoría interna emitidos durante el 2024 concluyen que los canales de control interno son adecuados y que la ejecución del presupuesto se ajusta a lo proyectado”, señalaron en el informe.

