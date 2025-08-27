Fideo habló en conferencia de prensa luego de su inolvidable golazo para ganarle el clásico a Newell´s y negó que Rosario Central sea beneficiado debido a su presencia.
Independiente hará público su descargo ante la CONMEBOL tras los hechos contra la Universidad de Chile
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, comunicará los alcances del descargo y la defensa presentados.Deportes27/08/2025
A una semana de la barbarie desatada en el Libertadores de América, Independiente tomó la decisión de presentar, de manera oficial y pública, el descargo que realizó ante CONMEBOL por los vandálicos hechos ante U de Chile.
La entidad comunicó la medida, en la que detallará los hechos ocurridos una semana atrás. Esta exposición se dará en horas del mediodía y el portavoz será el presidente del “Rojo”, Néstor Grindetti.
Según comunicó la propia entidad, a las 12:30 en la sala de prensa del Estadio, se emitirá un comunicado en el que se explicará y describirá los alcances de los descargos y la defensa “en función de los intereses de nuestra institución”. En la misma línea, sentenciaron que no se podrá realizar preguntas.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
A días del arranque de la próxima jornada, se conocieron los nombres de los jueces que estarán presentes en los respectivos encuentros del fútbol argentino.
La FIFA aplicó una sanción a Argentina que obliga a habilitar un sector del Monumental exclusivamente para público infantil y organizaciones sociales, como medida contra la discriminación en los estadios.
Con Messi en duda, Inter Miami se mide ante Orlando City por las semifinales de la Leagues CupDeportes27/08/2025
El astro argentino pudo entrenar con normalidad en la última práctica, pero Javier Mascherano analizará hasta último momento si lo incluye como titular. El ganador de este encuentro disputará la final de la Leagues Cup, certamen que “Las Garzas” ganaron en 2023.
Conmebol dará a conocer las decisiones del árbitro en vivo tras la revisión del VARDeportes26/08/2025
La Confederación Sudamericana anunció la nueva medida que se implementará a partir de la próxima ronda en las copas Libertadores y Sudamericana.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitaciónEl Mundo26/08/2025
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.
La Fiscalía Penal Juvenil solicitó medidas de protección tras una pelea entre adolescentesJudiciales26/08/2025
A partir de la viralización de un video, se conoció el hecho que tuvo lugar cerca de una institución de Rosario de Lerma a la que asisten las alumnas, quienes resultaron con lesiones leves.