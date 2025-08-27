Independiente hará público su descargo ante la CONMEBOL tras los hechos contra la Universidad de Chile

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, comunicará los alcances del descargo y la defensa presentados.

Deportes27/08/2025

A una semana de la barbarie desatada en el Libertadores de América, Independiente tomó la decisión de presentar, de manera oficial y pública, el descargo que realizó ante CONMEBOL por los vandálicos hechos ante U de Chile.

La entidad comunicó la medida, en la que detallará los hechos ocurridos una semana atrás. Esta exposición se dará en horas del mediodía y el portavoz será el presidente del “Rojo”, Néstor Grindetti. 

Según comunicó la propia entidad, a las 12:30 en la sala de prensa del Estadio, se emitirá un comunicado en el que se explicará y describirá los alcances de los descargos y la defensa “en función de los intereses de nuestra institución”. En la misma línea, sentenciaron que no se podrá realizar preguntas.

