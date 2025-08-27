Con Messi en duda, Inter Miami se mide ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup

Independiente hará público su descargo ante la CONMEBOL tras los hechos contra la Universidad de ChileDeportes27/08/2025
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, comunicará los alcances del descargo y la defensa presentados.
El astro argentino pudo entrenar con normalidad en la última práctica, pero Javier Mascherano analizará hasta último momento si lo incluye como titular. El ganador de este encuentro disputará la final de la Leagues Cup, certamen que “Las Garzas” ganaron en 2023.Deportes27/08/2025
Inter Miami, con Lionel Messi en duda, buscará este miércoles clasificar a la final de la Leagues Cup cuando se enfrente, en el clásico, con Orlando City, rival que no pudo vencer en lo que va de la temporada.
El encuentro será en el Chase Stadium por las semifinales, desde las 21:30 (hora Argentina). El partido se podrá ver a través del MLS League Pass en la plataforma de streaming Apple TV.
Fideo habló en conferencia de prensa luego de su inolvidable golazo para ganarle el clásico a Newell´s y negó que Rosario Central sea beneficiado debido a su presencia.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
A días del arranque de la próxima jornada, se conocieron los nombres de los jueces que estarán presentes en los respectivos encuentros del fútbol argentino.
La FIFA aplicó una sanción a Argentina que obliga a habilitar un sector del Monumental exclusivamente para público infantil y organizaciones sociales, como medida contra la discriminación en los estadios.
La Confederación Sudamericana anunció la nueva medida que se implementará a partir de la próxima ronda en las copas Libertadores y Sudamericana.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.
A partir de la viralización de un video, se conoció el hecho que tuvo lugar cerca de una institución de Rosario de Lerma a la que asisten las alumnas, quienes resultaron con lesiones leves.