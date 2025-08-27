Con Messi en duda, Inter Miami se mide ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup

Inter Miami, con Lionel Messi en duda, buscará este miércoles clasificar a la final de la Leagues Cup cuando se enfrente, en el clásico, con Orlando City, rival que no pudo vencer en lo que va de la temporada.

El encuentro será en el Chase Stadium por las semifinales, desde las 21:30 (hora Argentina). El partido se podrá ver a través del MLS League Pass en la plataforma de streaming Apple TV.