Con Messi en duda, Inter Miami se mide ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup

El astro argentino pudo entrenar con normalidad en la última práctica, pero Javier Mascherano analizará hasta último momento si lo incluye como titular. El ganador de este encuentro disputará la final de la Leagues Cup, certamen que “Las Garzas” ganaron en 2023.

Deportes27/08/2025

Inter Miami, con Lionel Messi en duda, buscará este miércoles clasificar a la final de la Leagues Cup cuando se enfrente, en el clásico, con Orlando City, rival que no pudo vencer en lo que va de la temporada.

El encuentro será en el Chase Stadium por las semifinales, desde las 21:30 (hora Argentina). El partido se podrá ver a través del MLS League Pass en la plataforma de streaming Apple TV.

