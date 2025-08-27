Estudiantes de la Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein” lograron los primeros puestos en la instancia provincial y representarán a Salta en la final de Neuquén.
Educación en Salta: las claves del primer encuentro del Consejo Asesor Estudiantil
De la primera sesión del Consejo Asesor Estudiantil participaron centros de estudiantes y alumnos destacados del Nivel Secundario de toda la provincia, quienes aportaron el punto de vista de los jóvenes al accionar ministerial.Educación27/08/2025
La primera sesión ordinaria del Consejo Asesor Estudiantil tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio de Educación en Casa de Gobierno. La titular de la cartera educativa Cristina Fiore Viñuales recibió a los miembros del Consejo compuesto por centros de estudiantes y alumnos destacados de la provincia.
Durante el encuentro se les planteó a los jóvenes temas de relevancia en los que está actuando el ministerio, como la Red de Escuelas para la Prevención del Abandono Escolar y los datos estadísticos correspondientes. Además informaron sobre el avance en el acondicionamiento de un espacio que proporcionará la provincia para el funcionamiento del consejo.
Por su parte los jóvenes le presentaron a la ministra Fiore propuestas e inquietudes vinculadas a la vida escolar, como puede ser la creación de un proceso comunicativo bidireccional de los alumnos al docente, con el objetivo de identificar fortalezas, áreas de mejora y oportunidades de crecimiento profesional para reorientar la práctica pedagógica hacia un mejor aprendizaje estudiantil.
Está previsto que estas reuniones, con la presencia de autoridades ministeriales, se lleven adelante en intervalos regulares. También se sostienen periódicamente sesiones extraordinarias con formato virtual para asegurar la participación de los centros de estudiantes del interior. Cabe destacar que los estudiantes pueden convocar una reunión si lo consideran necesario.
En esta ocasión estuvieron presentes representantes de colegios de departamentos como Güemes, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera y Capital junto a los equipos del programa “Secu Salta” de la Agencia de la Juventud del Ministerio de Desarollo Social y la Dirección General de Enlace Institucional y Administración del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta.
