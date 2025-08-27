Qué son “los simuladores” en las estafas a jubilados: PAMI y ANSES, el anzuelo

El director general de Adultos Mayores de la provincia, Nicolás O’brien, se refirió a la creciente cantidad de estafas que tienen a los adultos mayores como blanco. En Pasaron Cosas, el funcionario alertó sobre la existencia de personas "inescrupulosas" que consideran a los mayores como un perfil ideal para el fraude, ya que a su juicio, abusan de su "nobleza" e "inocencia".

El director explicó que, según la Policía Federal, el delito se produce a través de un "modus operandi" que denominaron “los simuladores”. A través de esta modalidad, los delincuentes se hacen pasar por personal de instituciones oficiales o bancarias para sustraer dinero a sus víctimas.

En un contexto de preocupación por la falta de medicamentos o por la moratoria para acceder a una jubilación, los delincuentes llamaban a las víctimas y les pedían datos bancarios para un "plan". Los organismos sacaron comunicados oficiales para aclarar que ellos no piden datos personales o bancarios por teléfono, ya que los tienen.

Sobre las entidades bancarias, el “modus operandi” consiste que los estafadores llaman a las víctimas, se hacen pasar por empleados del banco y les dicen que detectaron una "operación sospechosa" en sus cuentas. Con el pretexto de verificar la información, les solicitan datos sensibles, como el token de seguridad y el número de tarjeta.

Falta de denuncias y vulnerabilidad. El funcionario destacó que muchos adultos mayores no denuncian porque el victimario a veces es un familiar. A esto se le suman otras formas de violencia, como el abandono y la discriminación.

Por último, el director advirtió que los bancos tienen que reaccionar con rapidez, ya que los delincuentes son capaces de vulnerar sus sistemas. De igual modo, le recordó a la población que las entidades bancarias no llaman para ofrecer nada y, si lo hacen, es una estafa. Además, el director llamó a no dar datos personales por teléfono, ya que, si se hace, el delincuente tiene la posibilidad de usar la información en contra de la víctima.