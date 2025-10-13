Un interno murió tras ser apuñalado en Villa Las Rosas

Personal penitenciario de la Unidad Carcelaria 1 tomó conocimiento esta mañana sobre la presencia de un interno del pabellón A 2 con herida punzocortante en la región cervical, durante el horario de recreación.

De inmediato se tomaron las medidas correspondientes y el hombre lesionado fue trasladado por personal del área de sanidad al hospital San Bernardo donde falleció pasada las 14 horas durante una intervención quirúrgica.

El penado provincial tenía 28 años y cumplía condena por robo calificado.

En este contexto, se hizo un relevamiento de las cámaras de seguridad penitenciarias y se dispuso apartar de la población penal a cinco internos del mismo pabellón quienes ingresaron a la celda del fallecido por causas que son materia de investigación del hecho caratulado como homicidio.

Los penados provinciales cumplen condena por distintos hechos, tres de ellos por robo calificado con uso de arma y distintos agravantes, otro por hurto agravado y el último por lesiones y violencia de género.

Interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Trabaja en el lugar del hecho el Cuerpo de Investigadores Fiscales.