La fiscalía sostuvo la acusación y pidieron la pena máxima prevista en el Código Penal. La querella adhirió al pedido, mientras que la defensa técnica solicitó su absolución. El veredicto se conocerá este martes 14.
Un interno murió tras ser apuñalado en Villa Las Rosas
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.Judiciales13/10/2025
Personal penitenciario de la Unidad Carcelaria 1 tomó conocimiento esta mañana sobre la presencia de un interno del pabellón A 2 con herida punzocortante en la región cervical, durante el horario de recreación.
De inmediato se tomaron las medidas correspondientes y el hombre lesionado fue trasladado por personal del área de sanidad al hospital San Bernardo donde falleció pasada las 14 horas durante una intervención quirúrgica.
El penado provincial tenía 28 años y cumplía condena por robo calificado.
En este contexto, se hizo un relevamiento de las cámaras de seguridad penitenciarias y se dispuso apartar de la población penal a cinco internos del mismo pabellón quienes ingresaron a la celda del fallecido por causas que son materia de investigación del hecho caratulado como homicidio.
Los penados provinciales cumplen condena por distintos hechos, tres de ellos por robo calificado con uso de arma y distintos agravantes, otro por hurto agravado y el último por lesiones y violencia de género.
Interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Trabaja en el lugar del hecho el Cuerpo de Investigadores Fiscales.
Prepaga se negó a pagar derivación urgente: fallo reivindica la salud por encima del contrato
El abogado Napoleón Gambetta analizó un reciente fallo de la Justicia tucumana que ordenó a una empresa de medicina prepaga cubrir todos los costos derivados de una internación urgente.
Polo Obrero: dos personas de una firma vinculada a Belliboni quedaron al borde del juicio oralJudiciales13/10/2025
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Leandro Kebleris y de Anahí Rivero por su participación en el armado de las sociedades que emitían las facturas truchas al Polo Obrero para desviar dinero del Estado.
Víctor Sotacuro y su sobrina ampliarán sus declaraciones este lunes en el marco del triple femicidio de Florencio Varela. El exremisero pasó a ser un eslabón clave de la investigación.
Imputado por doble femicidio, Pablo Laurta va a la cárcel de Bouwer; lo investigan por más casos criminalesJudiciales12/10/2025
Tras ser atrapado en Entre Ríos, es llevado a Córdoba. Le harán peritajes psiquiátricos. Su pequeño hijo está fuera de peligro. Conmoción por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.