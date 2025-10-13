Día de la Madre con meriendas, clases de zumba, concurso de baile y otras actividades

En los Centros Integradores Comunitarios de Asunción, Bicentenario, Santa Cecilia y Solidaridad, se realizará con bingos, meriendas, clases de zumba, jornadas saludables, concursos de bailes, sorteos y mucho más, para celebrar el Día de la Madre.

El primer festejo se llevó a cabo en las instalaciones del CIC de Unión, donde más de 100 mujeres de zona norte participaron.

Jueves 16 de octubre

-Lugar: CIC de Asunción de 17:00 a 20:00 hs.

-Actividad: Bingo para las madres

-Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).

-Lugar: CIC de Bicentenario de 15:00 a 17:00 hs.

-Actividad: Encuentro para las madres

-Dirección: Av. Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

-Lugar: CIC de Solidaridad de 18:00 a 20:00 hs.

– Actividad: Merienda Día de la Madre

-Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad.

Viernes 17 de octubre