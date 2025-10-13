Día de la Madre con meriendas, clases de zumba, concurso de baile y otras actividades

Los puntos designados son los CIC's de Asunción, Bicentenario, Sta. Cecilia y Solidaridad. Habrá bingo, meriendas, clases de zumba, jornadas saludables, concursos de bailes y mucho más.

En los Centros Integradores Comunitarios de Asunción, Bicentenario, Santa Cecilia y Solidaridad, se realizará con bingos, meriendas, clases de zumba, jornadas saludables, concursos de bailes, sorteos y mucho más, para celebrar el Día de la Madre.

El primer festejo se llevó a cabo en las instalaciones del CIC de Unión, donde más de 100 mujeres de zona norte participaron.

 Jueves 16 de octubre

  • -Lugar: CIC de Asunción de 17:00 a 20:00 hs.
  • -Actividad: Bingo para las madres
  • -Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).

  • -Lugar: CIC de Bicentenario de 15:00 a 17:00 hs.
  • -Actividad: Encuentro para las madres
  • -Dirección: Av. Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

 

  • -Lugar: CIC de Solidaridad de 18:00 a 20:00 hs.
  • – Actividad: Merienda Día de la Madre
  • -Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad.

 

Viernes 17 de octubre

  • -Lugar: CIC de Santa Cecilia de 18:00 a 20:00 hs.
  • – Actividad: Agasajo Día de la Madre
  • -Dirección: Martín Fierro y Juan D’Arienzo

