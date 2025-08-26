La ausencia de los funcionarios reavivó las críticas de la oposición, que advirtió que podría impulsar un emplazamiento en el recinto.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.Política26/08/2025Ivana Chañi
El presidente Javier Milei compartió en sus historias de Instagram un comunicado de la droguería Suizo Argentina, empresa que es objeto de una investigación judicial por el presunto pago de coimas en el marco de contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
En el comunicado, la empresa asegura que "desarrolla sus actividades de forma transparente" y que "se encuentra a disposición de cualquier poder del Estado para esclarecer los hechos".
La investigación se originó a raíz de la divulgación de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describen supuestos pagos ilegales vinculados al suministro de medicamentos y la firma de contratos inflados apuntando a la hermana del Jefe de Estado, Karina Milei, y a Lule Menem.
El gobernador bonaerense cuestionó la actitud del Gobierno frente a las denuncias de coimas y comparó el caso con el polémico episodio de la criptomoneda $LIBRA.
Dirigente de Misiones reveló que Lule le pidió que recaude el 10% de los sueldos de Pami y AnsesPolítica26/08/2025
Samuel Doichele es un agricultor de Wanda, Misiones. En mayo encabezó una denuncia junto a otros 20 dirigentes libertarios de Misiones contra Adrián Núñez, el titular de La Libertad Avanza en la provincia.
Terminó la extracción de datos del teléfono de Diego Spagnuolo y empieza etapa de análisisPolítica26/08/2025
Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer.
Tras los cuestionamientos por la supuesta falta de obras en Quilmes, Magario destacó la inversión histórica en el conurbano y el interior provincial.
Coimas en Discapacidad: más de la mitad de los argentinos cree que Karina Milei está involucradaPolítica26/08/2025
La consultora Proyección midió el impacto de la filtración de los audios de Spagnuolo. El 75% de los encuestados está informado sobre el caso y solo dos de cada diez votantes de La Libertad Avanza cree que la hermana del presidente es inocente.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.