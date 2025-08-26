Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo

El presidente Javier Milei compartió en sus historias de Instagram un comunicado de la droguería Suizo Argentina, empresa que es objeto de una investigación judicial por el presunto pago de coimas en el marco de contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

En el comunicado, la empresa asegura que "desarrolla sus actividades de forma transparente" y que "se encuentra a disposición de cualquier poder del Estado para esclarecer los hechos".

La investigación se originó a raíz de la divulgación de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describen supuestos pagos ilegales vinculados al suministro de medicamentos y la firma de contratos inflados apuntando a la hermana del Jefe de Estado, Karina Milei, y a Lule Menem.