Exitosa cuarta edición del Trail San Bernardo 2025

Este domingo, la capital salteña se llenó de energía con la cuarta edición del Trail San Bernardo, una carrera que convocó a casi 300 participantes en una jornada deportiva y solidaria. El evento, organizado conjuntamente por el Hospital San Bernardo y su Fundación, se convirtió en un éxito rotundo, con recorridos que partieron y finalizaron en el icónico Monumento a Güemes.

La competencia contó con categorías de 14 y 7 kilómetros, además de una modalidad participativa que integró a familias enteras. Los participantes elogiaron la excelente organización, que incluyó la disposición de ambulancias, puestos de hidratación estratégicamente ubicados y puntos de control a lo largo de todo el trayecto.

Al finalizar, se premió a los ganadores de cada categoría, y se realizaron sorteos con numerosos premios para todos los corredores. El evento, que se consolidó como un clásico del calendario deportivo de Salta, contó con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la Provincia y de la Municipalidad de la ciudad.

En la categoría de 14 KM los ganadores :

Masculino

1- Mateo Contreras (n 34)

2- Matías Vargas (n 73)

3- Jorge Torres (n 16)

Femenino

1- Emular Cruz (n 62)

2- Micaela Mendaña (n 21)

3- Silvia Subelza (n 57)

Por su parte, en la extensión de 7km los ganadores fueron:

Masculino

1- Eduardo Juárez (n 208)

2- Víctor Espinosa (n 209)

3- Diego Guerra (n 152)

Femenino

1- Alba Benicio (n 159)

2- Catalina Liendro (n 241)

3- Mónica Ojeda (n 189)