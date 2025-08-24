Las acciones fueron confirmadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). La ofensva tenía como objetivo impactar la infraestructura de Novatek, el principal productor de gas licuado ruso.
Rusia y Ucrania intercambian 146 prisioneros de guerra
El canje de prisioneros es una de las pocas áreas de cooperación entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa en 2022.El Mundo24/08/2025
Rusia y Ucrania intercambiaron 146 prisioneros de guerra de cada lado, tras la mediación de Emiratos Árabes Unidos, indicaron el Ministerio de Defensa ruso y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski este domingo.
Los intercambios de prisioneros a gran escala han sido el único resultado tangible de tres rondas de conversaciones entre Kiev y Moscú, llevadas a cabo en Estambul entre mayo y julio pasado, y es una de las pocas áreas de cooperación entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa en 2022.
El Ministerio de Defensa ruso precisó que Ucrania devolvió a Rusia a ocho ciudadanos residentes de la región de Kursk, "detenidos ilegalmente" por Kiev.
Las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión sorpresa en Kursk en agosto del año pasado y se apoderaron de cientos de kilómetros cuadrados de territorio, un importante revés para el Kremlin.
Por su parte, Rusia desplegó miles de tropas de su aliado Corea del Norte como parte de un contraataque, pero no recuperó completamente el control de la región hasta abril de este año.
Con información de afp/reuters
Escándalo en Italia: compartían fotos íntimas de sus esposas por un grupo de FacebookEl Mundo24/08/2025
El grupo funcionaba desde 2019 y contaba con alrededor de 32.000 miembros. La empresa Meta decidió darlo de baja por “infracción a las políticas de explotación sexual”.
Hallan el primer híbrido de neandertal y humano: un descubrimiento histórico en IsraelEl Mundo24/08/2025
Un estudio reveló el hallazgo del primer híbrido entre un neandertal y un humano. Se trata del fósil de un nene de hace 140.000 años encontrado en Israel.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.