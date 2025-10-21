a mujer del expresidente de la República francesa se despidió de su marido tras conocer la condena de cinco años en la prisión de La Santé por la financiación libia de su campaña.
EE.UU. refuerza respaldo a Israel mientras Hamas resiste entregar rehenes y armamento
El vicepresidente JD Vance se reúne con Netanyahu para asegurar la posición de Trump en el cese del fuego en Gaza, mientras Turquía y Egipto negocian con Hamas para cumplir el acuerdo de paz.El Mundo21/10/2025
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se encuentra hoy con el premier israelí Benjamín Netanyahu para ratificar la posición de respaldo absoluto de Donald Trump al cese del fuego que permitió frenar la guerra en Gaza.
Hamas se comprometió a entregar los 20 rehenes vivos y los 28 cadáveres de los judíos secuestrados el 7 de octubre de 2023, a cambio de la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde el centro de Gaza hacia los bordes de la Franja.
Pero la organización terrorista aún no cumplió con esta fase del acuerdo, y alega que no pueden recuperar todos los cuerpos por la destrucción en Gaza, un argumento que no es aceptado por Netanyahu.
El líder israelí no descarta reiniciar las operaciones en la Franja por la reluctancia de Hamas.
Los arquitectos del acuerdo de paz, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron ayer con el premier israelí para aplacar sus intenciones de lanzar una ofensiva contra Hamas.
Hasta ahora, los negociadores de Estados Unidos lograron su cometido con muchísimo esfuerzo diplomático.
Desde esta perspectiva, Witkoff y Kushner acordaron con Turquía que un equipo de rescatistas -por su experiencia en terremotos- ingresará a La Franja para recuperar los cadáveres de los rehenes asesinados.
“Nosotros tenemos la información, y el gobierno turco pondrá los equipos y los expertos”, aseguró a Infobae un vocero del gobierno israelí que monitorea las negociaciones para cumplir el acuerdo de paz.
A las dificultades para cerrar la primera fase del acuerdo de paz, se añade un asunto estructural que será muy difícil de resolver para los negociadores de Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto.
Hamas debe entregar su armamento y permitir que se destruyan todas sus instalaciones en Gaza, un punto del acuerdo de paz que es considerado clave para iniciar una nuevo ciclo en la historia geopolítica de Medio Oriente.
La organización palestina funciona como un paraguas terrorista, adonde tratan de convivir distintas facciones. Hamas es la membresía fundamental, pero también existe la Jihad Islámica que exhibe posiciones extremas ante el acuerdo de paz.
En este contexto, Qatar y Egipto convocaron a los jefes de la organización terrorista a un encuentro en El Cairo, que inició ayer. Allí está Khalil al-Hayya y otros líderes palestinos que responden a los intereses de Irán.
Al-Hayya participó de todo el proceso de negociación, y hasta tuvo un encuentro con Witkoff y Kushner en un hotel cinco estrellas de Sharm El Sheikh (Egipto).
Sin embargo, y pese a consentir el acuerdo de paz, Al-Hayya se resiste a desmantelar la organización terrorista que aún preserva cierta capacidad de fuego.
Es más: en los últimos días, Al-Hayya ordenó asesinatos selectivos en La Franja contra palestinos que están dispuestos a apoyar un autoridad de transición avalada por Estados Unidos y la Liga Árabe.
La resistencia de Hamas respecto a la obligación de entregar su armamento, traba el acuerdo de paz y pone en peligro el cese del fuego.
Si Hamas no cumple, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos -por ejemplo- no invertirán un solo dólar en la reconstrucción de Gaza, asumiendo que un nuevo conflicto podría destruir lo que se edificó con sus fondos.
Y mucho antes que eso, Israel podría dar por terminada la paz y lanzar una ofensiva bélica para terminar con Hamas en Gaza. Netanyahu planteó esa posibilidad durante la reunión que protagonizó ayer junto a Witkoff y Kushner.
Trump conoce la reticencia de Hamas y las intenciones de Netanyahu, y ayer en la Casa Blanca advirtió sin eufemismos a la organización terrorista.
“Vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados”, aseguró Trump cuando fue preguntado por la reluctancia de Hamas.
Hoy continuarán las conversaciones en Jerusalén entre Netanyahu y Vance, mientras que los negociadores de Turquía, Egipto y Qatar se reunirán en El Cairo con los terroristas liderados por Al-Hayya.
En esta fase del acuerdo de paz, no hay plazos previstos.
La Oficina del Representante Comercial propone suspender beneficios del tratado CAFTA-DR ante abusos generalizados y el desmantelamiento del Estado de derecho bajo Ortega y Murillo.
El presidente electo confirmó contactos con Washington y países vecinos para enfrentar la crisis de combustibles. Asumirá el 8 de noviembre y prometió “reinsertar al país en el ámbito internacional”.
La NASA pone en juego el regreso a la Luna: reabre el contrato de Artemis 3 por demoras de SpaceXEl Mundo21/10/2025
La agencia revisará el acuerdo millonario con la empresa de Elon Musk. Blue Origin aparece como la principal candidata a reemplazarla en la histórica misión lunar.
La líder del Partido Liberal Democrático ganó en ambas cámaras del Parlamento y fue designada oficialmente como la 104ª jefa de Gobierno, un hecho sin precedentes en el país asiático.
Fuerte rechazo de ganaderos estadounidenses al plan de Trump para importar carne argentinaEl Mundo21/10/2025
El presidente propuso abrir el mercado a la carne vacuna del país sudamericano para contener los precios internos, pero el sector rural advierte que la medida amenaza la producción local.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.