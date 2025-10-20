Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazas

Lo que debía ser una tarde de fútbol y esperanza para el “Lobo” jujeño terminó en un escándalo con final abierto. El encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional fue suspendido por el árbitro Lucas Comesaña cuando el marcador registraba un 1 a 0 a favor del local.

La cancelación se conoció en el entretiempo cuando Comesaña denunció haber recibido amenazas dentro del vestuario.

Fue cuesta arriba para el “Lobo” el arranque en el estadio “23 de Agosto”. Deportivo Madryn mostró mayor precisión y tenencia, manejando la pelota con criterio ante un Gimnasia impreciso y algo nervioso.

Así, el conjunto patagónico controlaba los tiempos, hasta que llegó la primera gran polémica: un remate de Bruno Palazzo que impactó claramente en el brazo del futbolista de la visita Diego Martínez dentro del área, pero ni el asistente Viglietti ni el árbitro Comesaña sancionaron el clarísimo penal.

Un comienzo, cuanto menos, sospechoso, teniendo en cuenta los antecedentes del juez que en 2023 dirigió también en suelo jujeño aquel controvertido partido del local con Deportivo Riestra.

A partir de ese shock, el equipo jujeño empezó a despertar. Sin especular con la localía ni con la desventaja deportiva, Gimnasia adelantó líneas y comenzó a empujar de la mano de su gente. La intensidad de Madryn fue decayendo y el “Lobo” se animó a más, aunque Silba casi abre el marcador con una volea potente tras un pelotazo largo que desacomodó a la defensa rival, pero el arquero local Milton Álvarez respondió con una atajada espectacular.

En la réplica, Sosa también tuvo una intervención clave al robarle la pelota a Quintana, que la había bajado de manera perfecta y ya se relamía frente al arco, pero no pudo ser.

El desahogo llegó antes del descanso. Centro preciso al corazón del área, Quintana la baja de espaldas y, de media vuelta, mete un derechazo inatajable. Un verdadero golazo para hacer explotar el estadio y ahora si poner en ventaja al “Lobo”.

Sin embargo, el cierre del primer tiempo trajo un sabor amargo. Matías Noble fue expulsado infantilmente: perdió una pelota en la salida, se demoró en la reacción y, al intentar cortar la contra de Solís, cometió una infracción innecesaria que le valió la segunda amarilla.

Gimnasia de Jujuy se fue al descanso con el gol a favor, pero también con la preocupación de afrontar todo el complemento con un hombre menos.

Lo que siguió fue un verdadero papelón. Durante más de cuarenta minutos, el entretiempo se transformó en una escena confusa: dirigentes, futbolistas, personal de seguridad y hasta los presidentes de ambos clubes se agolparon en el pasillo que conecta los vestuarios, en medio de una tensión creciente.

En plena transmisión televisiva, el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, aseguró que la terna arbitral había decidido suspender el partido al considerar que no estaban dadas las condiciones de seguridad para continuar, por haber recibido “amenazas de muerte”.

“Nosotros nos volvemos al sur”, afirmó el dirigente patagónico, descartando reprogramar el encuentro.

Del otro lado, el arquero Milton Álvarez calificó la situación como “una vergüenza”, asegurando que “no pasó nada ni en el campo de juego ni en las tribunas como para suspenderlo”.

“Tanto ellos como nosotros queríamos jugar”, sostuvo el ex Independiente.

Con información de Vía País