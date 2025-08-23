Con gol de Di María el 'Canalla' ganó el clásico rosarino

Rosario Central y Newell's se midieron en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura.

Rosario Central superó por 1 a 0 a Newell's y se quedó con el clásico rosarino, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único gol del encuentró lo marcó Ángel Di María.

