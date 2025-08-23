Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
El Mundial 2026 traerá a México unos 3.000 millones de dólares
La Federación Mexicana de Fútbol estima los ingresos calculando la llegada de más de cinco millones de turistas para asistir al torneo, que se celebrará conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.El Mundo23/08/2025
El Mundial de Fútbol de 2026 generará en México alrededor de 3.000 millones de dólares, anunció este viernes la Federación Mexicana de Fútbol. El torneo, del que el país será sede junto a Estados Unidos y Canadá, atraerá a México unos 5,5 millones de turistas, estimó el organismo.
"Más de 3.000 millones de dólares se generarán en actividad económica", señaló la FMF en un comunicado difundido tras una ponencia del Comisionado Mikel Arriola ante empresarios en Guadalajara. Asimismo se espera la generación de 24.000 empleos. La Federación local también destacó que la inversion en los estadios mexicanos de fútbol que albergarán el Mundial es de 200 millones de dólares.
La primera Copa del Mundo, que se celebrará en tres países y con 48 selecciones, entre junio y julio del próximo año, disputará en México 13 encuentros en tres estadios (Azteca en Ciudad de México, Akron en Guadalajara y BBVA en Monterrey).
Ciudad de México acogerá 5 de los encuentros, uno de ellos de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final. Guadalajara será la sede de cuatro partidos de la fase de grupos y Monterrey 4, uno de los dieciseisavos de final. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció poco antes que el sorteo del Mundial se realizará el 5 de diciembre en Washington, en el Kennedy Center.
Europa suspenderá los servicios postales a EE.UU. tras el fracaso del acuerdo fiscalEl Mundo23/08/2025
El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y los Países Bajos suspenderán temporalmente sus servicios a partir de la próxima semana.
Entre las víctimas también se encontraban quienes buscaban alimentos y ayuda en el norte de la Franja, para la que la ONU ha declarado oficialmente el estado de hambruna.
Los migrantes de 3 mil 640 a 285, del 1 de octubre de 2024 al 20 de agosto pasado, según las autoridades mexicanas.
Es la cuarta víctima mortal de los incendios forestales que asolan el país, que han quemado ya cerca de 60.000 hectáreas desde principios de año.
Las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, contra China y su presencia en América Latina y en la Argentina volvió a escribir un nuevo capítulo de los choques que ambas potencias mantienen.
Sáenz inauguró Destino Potencia en Tartagal: “Desde el Estado tenemos que impulsar a los que sueñan"Salta22/08/2025
El Gobernador insistió en la importancia de descentralizar las iniciativas y llevarlas a todo el territorio salteño. “Desde el Estado tenemos que impulsar a aquellos que sueñan”, expresó. La feria se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de agosto, y reúne a más de 400 emprendedores.
El magistrado adoptó la medida en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción, tras la aparición de audios que comprometen al exfuncionario cercano a Javier Milei.
Con la participación de más de 100 policías, Bomberos Voluntarios, la Subsecretaría de Defensa Civil y la Municipalidad, un amplio operativo coordinado se llevó a cabo el viernes.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Paro de Controladores: Aerolíneas Argentinas denunció a ATEPSA por vuelos canceladosArgentina23/08/2025
Los servicios de nueve vuelos se encontraban programados fuera de la hora determinadas para la medida de fuerza. Las medidas de fuerza se repetirán mañana con el mismo esquema que ayer.