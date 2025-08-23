El Mundial 2026 traerá a México unos 3.000 millones de dólares

El Mundial de Fútbol de 2026 generará en México alrededor de 3.000 millones de dólares, anunció este viernes la Federación Mexicana de Fútbol. El torneo, del que el país será sede junto a Estados Unidos y Canadá, atraerá a México unos 5,5 millones de turistas, estimó el organismo.

"Más de 3.000 millones de dólares se generarán en actividad económica", señaló la FMF en un comunicado difundido tras una ponencia del Comisionado Mikel Arriola ante empresarios en Guadalajara. Asimismo se espera la generación de 24.000 empleos. La Federación local también destacó que la inversion en los estadios mexicanos de fútbol que albergarán el Mundial es de 200 millones de dólares.

La primera Copa del Mundo, que se celebrará en tres países y con 48 selecciones, entre junio y julio del próximo año, disputará en México 13 encuentros en tres estadios (Azteca en Ciudad de México, Akron en Guadalajara y BBVA en Monterrey).

Ciudad de México acogerá 5 de los encuentros, uno de ellos de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final. Guadalajara será la sede de cuatro partidos de la fase de grupos y Monterrey 4, uno de los dieciseisavos de final. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció poco antes que el sorteo del Mundial se realizará el 5 de diciembre en Washington, en el Kennedy Center.

Con información de afp, efe