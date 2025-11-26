Implementarán el servicio gratuito opcional de cremación para personas carentes de recursos

Concejales aprobaron la ordenanza que añade el servicio a la Dirección de Servicios Fúnebres de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad capitalina.

Salta26/11/2025

El Concejo Deliberante  salteño aprobó el proyecto de ordenanza que incorpora a la Dirección de Servicios Fúnebres de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, el Servicio Gratuito Opcional de Cremación para Personas Carentes de Recursos.

“Es un proyecto muy sensible que viene a sumar un servicio al excelente servicio que tiene hoy la Municipalidad”, indicó el concejal Juan Pablo Linares al describir la iniciativa.

Explicó que la Dirección de Servicios Fúnebres está orientada a las personas carentes de recurso ya que despedir a un ser querido requiere de mucho dinero, por lo que la Municipalidad decidió implementar este plan.

“Hay una nueva tendencia a la cremación, entonces, este proyecto apunta a sumar esta posibilidad para las personas carentes de recursos”, señaló el edil, advirtiendo que la cremación requiere de un gasto de dinero que muchos vecinos no tienen.

