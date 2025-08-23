Niños copleros y academias celebran a la Pachamama en anfi ‘Cuchi’ Leguizamón

La Municipalidad de la Ciudad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a participar de la celebración “Pachamama de los Niños”, que tendrá lugar el domingo 24 de agosto en el anfiteatro Cuchi Leguizamón del parque San Martín.

El encuentro es organizado por Viviana Báez, conductora del programa Raíces de los Pueblos, con el propósito de transmitir a las nuevas generaciones el valor de esta cultura ancestral.

En su undécima edición, la jornada dará inicio a las 9 con chocolate para los más chicos y continuará a las 10 horas con la ceremonia central en homenaje a la Madre Tierra.

Posteriormente, se presentarán academias de danzas y los niños copleros, que llegarán desde distintos barrios y localidades de la provincia para compartir su canto.

La actividad se extenderá hasta las 13:30 horas y contará con entrada libre y gratuita.