Niños copleros y academias celebran a la Pachamama en anfi ‘Cuchi’ Leguizamón

Con entrada libre y gratuita, hoy sábado 23 de agosto familias salteñas podrán disfrutar de dos celebraciones especiales por el Día de la Niñez, con espectáculos, propuestas recreativas y sorpresas en el Parque Sur y en el Parque de la Familia.
La Municipalidad de la Ciudad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a participar de la celebración “Pachamama de los Niños”, que tendrá lugar el domingo 24 de agosto en el anfiteatro Cuchi Leguizamón del parque San Martín.
El encuentro es organizado por Viviana Báez, conductora del programa Raíces de los Pueblos, con el propósito de transmitir a las nuevas generaciones el valor de esta cultura ancestral.
En su undécima edición, la jornada dará inicio a las 9 con chocolate para los más chicos y continuará a las 10 horas con la ceremonia central en homenaje a la Madre Tierra.
Posteriormente, se presentarán academias de danzas y los niños copleros, que llegarán desde distintos barrios y localidades de la provincia para compartir su canto.
La actividad se extenderá hasta las 13:30 horas y contará con entrada libre y gratuita.
La Delegación de Asuntos Indígenas organizó la participación de emprendedores de comunidades del norte provincial. Se habilitarán 30 puestos de venta para representantes de misiones y parajes de cinco municipios.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El brazo financiero de Mercado Libre la incorpora en el mercado local, con un “despliegue paulatino” entre sus usuarios; será una Mastercard que se podrá usar digitalmente y con el plástico en pagos físicos.
La escuela técnica “Capitán Lotufo” organizó una exposición e invitó a instituciones educativas para mostrar el trabajo que realizan. Continuará este sábado 23 en instalaciones del barrio Docente Sur.