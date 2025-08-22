Tres policias detenidos por realizar un control vehicular no autorizado en Pichanal

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó de forma provisional a dos hombres y una mujer de 23 años, como coautores de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso real.

Durante la audiencia de imputación fueron asistidos por defensa particular y se abstuvieron de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó la conversión de la aprehensión en detención, a lo cual el Juzgado de Garantías interviniente, hizo lugar.

El hecho sucedió este miércoles en horas de la tarde, cuando efectivos policiales realizaban tareas investigativas relacionadas a un hecho de robo ocurrido sobre ruta provincial 13 y mientras circulaban por ruta provincial 5, a la altura de finca Yuchán, encontraron un control vehicular, realizado por tres efectivos con uniformes de la División de Infantería.

Se pudo corroborar que los efectivos que realizaban el control, se encontraban de franco y que el operativo no había sido diagramado ni autorizado por el personal jerárquico, excediendo así sus funciones.