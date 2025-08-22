Ambos perdieron la vida durante la noche de este miércoles por heridas que habrían sido causadas por disparos de arma de fuego.
Tres policias detenidos por realizar un control vehicular no autorizado en Pichanal
Sucedió este miércoles, cuando en el contexto de una investigación por otro delito, personal policial encontró un control vehicular que no había sido diagramado por la Policía de la Provincia. Los acusados permanecen detenidos.Policiales22/08/2025
La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó de forma provisional a dos hombres y una mujer de 23 años, como coautores de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso real.
Durante la audiencia de imputación fueron asistidos por defensa particular y se abstuvieron de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó la conversión de la aprehensión en detención, a lo cual el Juzgado de Garantías interviniente, hizo lugar.
El hecho sucedió este miércoles en horas de la tarde, cuando efectivos policiales realizaban tareas investigativas relacionadas a un hecho de robo ocurrido sobre ruta provincial 13 y mientras circulaban por ruta provincial 5, a la altura de finca Yuchán, encontraron un control vehicular, realizado por tres efectivos con uniformes de la División de Infantería.
Se pudo corroborar que los efectivos que realizaban el control, se encontraban de franco y que el operativo no había sido diagramado ni autorizado por el personal jerárquico, excediendo así sus funciones.
Investigan la muerte de un operario a causa de la detonación de un explosivo en TartagalPoliciales19/08/2025
Ocurrió en la localidad de General Mosconi, la zona fue vallada y se realizarán las pericias de rigor, con la intervención de expertos en explosivos.
Ocurrió esta madrugada en barrio Centro. El hombre puesto a disposición de la Justicia poseía pedido de captura de Córdoba. Se recuperaron elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Un hombre y una mujer resultaron heridos luego de que una persona efectuara numerosos disparos con un arma de fuego en contra del vehículo en el que se desplazaban junto a otras dos personas.
El procedimiento se realizó ayer en la localidad de El Potrero tras una alerta ciudadana. El animal fue incautado y trasladado a la Estación de Fauna Autóctona. Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.
Según le relató a la Policía, los intrusos lo amenazaron a los gritos, por lo cual tomó un arma e hizo disparos disuasivos.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Nueva denuncia contra Sergio Chibán por irregularidades en el manejo de fondos públicosJudiciales21/08/2025
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.