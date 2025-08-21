Se levantó la suspensión del servicio nocturno de colectivos

Tras lograr un acuerdo, quedó sin efecto la suspensión del servicio nocturno prevista para este jueves.

Salta21/08/2025

La crisis financiera que atraviesa Saeta, marcada por una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras y agravada por el recorte de subsidios nacionales, había puesto en riesgo la normalidad del transporte público en Salta.

Los empresarios habían anunciado la suspensión del servicio nocturno desde las 23 horas de este jueves hasta las 5 de la madrugada del viernes.

Sin embargo, según confirmaron por Aries, la medida fue levantada luego de llegar a un acuerdo, de modo que el transporte nocturno funcionará con normalidad.

