En Salta, deudores alimentarios morosos no podrán asistir a espectáculos deportivos y casinos
El Senado Provincial brindó sanción definitiva al proyecto de ley que prevé que deudores alimentarios morosos tengan vedado el ingreso a espectáculos deportivos o culturales y a casinos.Sociedad21/08/2025
En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia brindó sanción definitiva al proyecto de ley que establece la prohibición de ingreso a estadios – para presenciar espectáculos deportivos o culturales – y a casinos para deudores alimentarios morosos.
“Es una sanción para que, quienes no cumplen con las obligaciones alimentarias, reciban estas sanciones”, explicó el senador Javier Mónico, representante de Rosario de la Frontera, al momento de informar sobre la iniciativa.
Señaló que las actividades mencionadas no son esenciales y que, de hecho, el ingreso a una casa de juego puede resultar una conducta agravante para quien adeuda alimentos.
Según el senador, la ley al salir de Diputados tuvo un amplio apoyo en la población.
“Madres, generalmente, e hijos menores sufren que la persona no cumpla con sus obligaciones alimentarias. Produce impotencia sentir que el sistema judicial no acompaña o que es burocrático y, muchas veces, estos deudores logran evadir sus responsabilidades”, advirtió Mónico.
Finalmente, el legislador consideró que, como sociedad, es necesario buscar las formas para que quien adeuda alimentos, más allá de lo estrictamente judicial, se sientan obligadas a cumplir con su obligación y, así, quien tenga la guarda de los hijos pueda brindarles una mejor vida.
El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo para su promulgación.
Cristian Graf aseguró que le plantaron el cadáver: “Yo tengo la conciencia limpia”Sociedad21/08/2025
El principal sospechoso del crimen del adolescente hallado en Coghlan dialogó con la prensa por primera vez.
Concejales aprobaron el proyecto de ordenanza para homenajear con una estatua, obra o expresión artística a Jorge Bergoglio. El espacio físico donde se erigirá lo decidirá el Ejecutivo Municipal.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Laura Cartuccia: "Gano tres millones y no llego a fin de mes"
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.
En Diálogos.gob, el Ministro de Economía de la Provincia advirtió sobre la importancia de que el Estado nacional cuente con su Presupuesto 2026. “La base de la república es el Presupuesto”, señaló.
Emergencia en discapacidad y aumento a jubilados: ¿Cómo votaron los Diputados salteños?Política20/08/2025
En ambos puntos, Calletti, Outes, Vega y Estrada votaron en contra de los vetos. Mientras que los libertarios, Orozco, Zapata y Moreno, votaron a favor de sostener la decisión del Gobierno Nacional.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.