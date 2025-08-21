En Salta, deudores alimentarios morosos no podrán asistir a espectáculos deportivos y casinos

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia brindó sanción definitiva al proyecto de ley que establece la prohibición de ingreso a estadios – para presenciar espectáculos deportivos o culturales – y a casinos para deudores alimentarios morosos.

“Es una sanción para que, quienes no cumplen con las obligaciones alimentarias, reciban estas sanciones”, explicó el senador Javier Mónico, representante de Rosario de la Frontera, al momento de informar sobre la iniciativa.

Señaló que las actividades mencionadas no son esenciales y que, de hecho, el ingreso a una casa de juego puede resultar una conducta agravante para quien adeuda alimentos.

Según el senador, la ley al salir de Diputados tuvo un amplio apoyo en la población.

“Madres, generalmente, e hijos menores sufren que la persona no cumpla con sus obligaciones alimentarias. Produce impotencia sentir que el sistema judicial no acompaña o que es burocrático y, muchas veces, estos deudores logran evadir sus responsabilidades”, advirtió Mónico.

Finalmente, el legislador consideró que, como sociedad, es necesario buscar las formas para que quien adeuda alimentos, más allá de lo estrictamente judicial, se sientan obligadas a cumplir con su obligación y, así, quien tenga la guarda de los hijos pueda brindarles una mejor vida.

El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo para su promulgación.