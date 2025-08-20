Salta Capital contará con una estatua del Papa Francisco

Concejales aprobaron el proyecto de ordenanza para homenajear con una estatua, obra o expresión artística a Jorge Bergoglio. El espacio físico donde se erigirá lo decidirá el Ejecutivo Municipal.

Sociedad20/08/2025

papa-francisco-01-21-04-2025

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, los ediles aprobaron un proyecto de ordenanza que prevé el erigir una estatua, obra o expresión artística en la ciudad en homenaje al Papa Francisco. 

“El Papa es una persona muy querida a nivel mundial”, destacó la concejal Alicia Vargas, autora del proyecto, y consideró que se trata del argentino más importante de la historia.

Destacó que la ciudad, al ser una ciudad de fe, merece tener una obra en homenaje a Bergoglio.

“Un papa humilde; el que haya elegido su cajón de madera y no el cajón convencional para su cargo, habla de su humildad”, sentenció Vargas.

