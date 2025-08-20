Salta Capital contará con una estatua del Papa Francisco

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, los ediles aprobaron un proyecto de ordenanza que prevé el erigir una estatua, obra o expresión artística en la ciudad en homenaje al Papa Francisco.

“El Papa es una persona muy querida a nivel mundial”, destacó la concejal Alicia Vargas, autora del proyecto, y consideró que se trata del argentino más importante de la historia.

Destacó que la ciudad, al ser una ciudad de fe, merece tener una obra en homenaje a Bergoglio.

“Un papa humilde; el que haya elegido su cajón de madera y no el cajón convencional para su cargo, habla de su humildad”, sentenció Vargas.