La persona más longeva del mundo cumplió 116 años
Ethel Caterham nació el 21 de agosto de 1909 en Shipton Bellinger, Hampshire, en InglaterraSociedad21/08/2025
Ethel Caterham, la persona viva más longeva del mundo, celebra su 116.º cumpleaños este jueves con su familia en Surrey, Inglaterra.
Caterham obtuvo su título de la persona viva más longeva del mundo en mayo, cuando el récord fue confirmado por Guinness World Records y LongeviQuest, una base de datos sobre las personas con más edad del mundo.
Su reinado se inició el 30 de abril de 2025, tras la muerte de la monja brasileña Inah Canabarro Lucas, quien vivió hasta los 116 años.
Nació en Shipton Bellinger, Hampshire, el 21 de agosto de 1909, la penúltima de ocho hermanos, según el Libro Guinness de los Récords.
Durante su juventud, viajó a la India en 1927 para trabajar como au pair para una familia británica, una experiencia que marcó su vida. Después de tres años en India, regresó al Reino Unido, donde conoció a su futuro esposo, Norman Caterham, un teniente coronel del ejército británico.
La pareja se casó en 1933 y, a lo largo de su matrimonio, vivieron en destinos como Hong Kong y Gibraltar. En Hong Kong, Ethel abrió una guardería, una experiencia que le permitió conectar con las nuevas generaciones y seguir compartiendo su conocimiento. Junto a su esposo, tuvo dos hijas, que criaron en Inglaterra, antes de que él falleciera en 1976.
Tiene tres nietas y cinco bisnietos.
La receta para vivir 116 años
El secreto más sorprendente de Ethel Caterham para semejante longevidad radica en su actitud ante los altibajos de la vida, la manera en que ha manejado los momentos difíciles. En numerosas entrevistas, sostuvo que siempre ha abordado las dificultades de manera tranquila. “He afrontado todo con calma, con los altibajos”, comentó en una entrevista con BBC Radio Surrey.
“Nunca discuto con nadie, escucho y hago lo que me gusta”, expresó con simplicidad y sabiduría. Esta actitud serena le ha permitido enfrentar grandes pérdidas personales, incluidas la muerte de su esposo y de sus hijas, lo que no la desvió de su camino de paz y aceptación. Para Ethel, llevar una vida tranquila y sin conflictos es la receta para una existencia prolongada.
Cuando Caterham estaba celebrando su 111° cumpleaños en 2020, le dijo al Salisbury Journal que la clave para una vida larga era encontrar un pasatiempo que te guste y hacer amigos a través de él.
“La familia es lo más importante en la vida; poder dejar recuerdos a tus hijos y nietos”, expresó en una de sus entrevistas en el Salisbury Journal. Esta conexión con su familia ha sido central para su bienestar emocional. A lo largo de su vida, Caterham ha sido testigo de muchas transformaciones sociales y familiares, pero siempre ha priorizado las relaciones cercanas y el amor familiar como su núcleo de estabilidad y felicidad.
Con información de Infobae
