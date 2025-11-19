El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
Proponen endurecer sanciones por cobro ilegal de estacionamiento: hasta 40 días de arresto
La iniciativa propone cambiar el artículo 77 del Código, elevando el máximo de arresto de 20 a 40 días. También se aplicaría a quienes exijan un pago por limpieza de vehículos, sin autorización. El Senador Carrizo informó que la iniciativa ya fue presentada en la Legislatura.Política19/11/2025
El senador por Capital, Gustavo Carrizo, junto al intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, y el procurador general, Matías Risso, presentaron un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones de la provincia para agravar las sanciones aplicadas a quienes cobran estacionamiento, limpieza o cuidado de vehículos de manera ilegal.
“Lo que pasa hoy es que se identifica al infractor, se le otorga la libertad y vuelve a reincidir; siguen en la misma calle afectando la convivencia. Por eso era necesario avanzar con algo correctivo, preventivo y protector” señaló Carrizo en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
En ese sentido, el legislador señaló que muchos de quienes realizan estas prácticas “no son de Salta, sino de Buenos Aires, Córdoba o Tucumán”, y que en esas jurisdicciones ya existen normativas. “Ellos no pueden desplegar esas conductas en sus ciudades y se vienen acá. Era urgente que Salta también se enmarque en ese concepto”, dijo.
Agregó que esta problemática no se limita a la capital provincial, sino que también se registra en ciudades como Metán, Orán y Tartagal, por lo que consideró indispensable instalar el tema en la agenda legislativa.
El proyecto establece sanciones para quienes exijan una retribución por el estacionamiento, limpieza o cuidado del vehículo, sin una autorización legal, de hasta 40 días de arresto o 40 días de multa. Además, se prevé incorporar agravantes cuando la actividad se realice en eventos de concurrencia masiva, cuando la persona afectada sea una mujer, o cuando se detecte la participación de jefes o promotores de estas prácticas.
“La primera consulta que nos van a hacer es a dónde van a alojar. Habrá que buscar el marco de eficiencia, pero la respuesta debe llegar. Este es un problema de todos y de todos los días”, sostuvo Carrizo.
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.