Aerolíneas criticó a los jugadores de Peñarol por cómo se comportaron en el vuelo hacia la Argentina

El "Diablito" a AlemaniaDeportes19/08/2025
Claudio Echeverri será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, y nuevo compañero de Exequiel Palacios.
Polémica con el plantel de Peñarol en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Con un video de los jugadores saltando y cantando la empresa aérea argentina apuntó contra los uruguayos. El histórico club charrúa juega este martes por Copa Libertadores contra Racing.Deportes19/08/2025
A través de un video difundido este martes por la mañana en redes sociales, Aerolíneas Argentinas criticó el comportamiento de los jugadores de Peñarol de Montevideo.
Como se aprecia en las imágenes, los charrúas cantaban, saltaban y se abalanzaban sobre los asientos del avión. En ese momento, una tripulante de cabina pasa y tranquiliza la arenga.
En el posteo que acompaña el video, la empresa de bandera señaló: "Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio".
"Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte", agregó además de mencionar / citar la cuenta oficial de Peñarol en X (ex Twitter).
El defensor argentino de Tottenhan, Cristian ‘Cuti’ Romero decidió renovar su contrato con la entidad que milita en la Premier League y, le puso fin a los rumores acerca de su futuro en el fútbol europeo.
El defensor 'Millonario' fue intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Estará entre 7 y 8 meses fuera de las canchas. Luego de pasar por el quirófano, dejó un mensaje especial para los médicos del club de Nuñez
El "Globo" recibe a su par de Manizales en el Palacio Tomás Adolfo Ducó con el boleto a cuartos de final en juego. El partido se juega este martes desde las 19 hs.
El "Fortín" recibe al "Tricolor" brasileño en el José Amalfitani. Tras el empate a cero en Ceará, la revancha se jugará este martes desde las 19 hs. bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
Al igual que el año pasado, la Feria se realizará en la zona del Parque San Martin. Cada rubro tiene cupo limitado y, para quienes no residan en la Ciudad de Salta, el cupo es del 15%.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.