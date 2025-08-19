Aerolíneas criticó a los jugadores de Peñarol por cómo se comportaron en el vuelo hacia la Argentina

A través de un video difundido este martes por la mañana en redes sociales, Aerolíneas Argentinas criticó el comportamiento de los jugadores de Peñarol de Montevideo.

Como se aprecia en las imágenes, los charrúas cantaban, saltaban y se abalanzaban sobre los asientos del avión. En ese momento, una tripulante de cabina pasa y tranquiliza la arenga.

En el posteo que acompaña el video, la empresa de bandera señaló: "Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio".

"Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte", agregó además de mencionar / citar la cuenta oficial de Peñarol en X (ex Twitter).