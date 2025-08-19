Vélez va en busca del pase a cuartos de final ante Fortaleza en Liniers

El "Diablito" a AlemaniaDeportes19/08/2025
Claudio Echeverri será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, y nuevo compañero de Exequiel Palacios.
El "Fortín" recibe al "Tricolor" brasileño en el José Amalfitani. Tras el empate a cero en Ceará, la revancha se jugará este martes desde las 19 hs. bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas.Deportes19/08/2025
Luego del empate en Brasil, Vélez y Fortaleza se ven las caras este martes a partir de las 19 hs. en el Estadio José Amalfitani en el marco del duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El equipo del “Mellizo” Guillermo Barros Schelotto viene de ganar por 2-1 ante Independiente en condición de local, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con este resultado, los de Liniers quedaron en el cuarto lugar de la Zona B con 8 puntos, a tres del líder River.
Probables Formaciones
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Maher Carrizo, Tomás Galván, Matías Pellegrini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes y Deyverson. DT: Renato Paiva.
El partido contará con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, y de su compatriota Heider Castro en el VAR. A su vez, el partido será transmitido en vivo a través de la señal de FOX Sports.
El defensor argentino de Tottenhan, Cristian ‘Cuti’ Romero decidió renovar su contrato con la entidad que milita en la Premier League y, le puso fin a los rumores acerca de su futuro en el fútbol europeo.
El defensor 'Millonario' fue intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Estará entre 7 y 8 meses fuera de las canchas. Luego de pasar por el quirófano, dejó un mensaje especial para los médicos del club de Nuñez
El "Globo" recibe a su par de Manizales en el Palacio Tomás Adolfo Ducó con el boleto a cuartos de final en juego. El partido se juega este martes desde las 19 hs.
La "Academia" se mide ante el "Carbonero" en el Cilindro de Avellaneda. La revancha se juega este martes a partir de las 21.30 hs. bajo la conducción del árbitro colombiano Wilmar Roldán.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.