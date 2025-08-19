Vélez va en busca del pase a cuartos de final ante Fortaleza en Liniers

El "Fortín" recibe al "Tricolor" brasileño en el José Amalfitani. Tras el empate a cero en Ceará, la revancha se jugará este martes desde las 19 hs. bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas.

Luego del empate en Brasil, Vélez y Fortaleza se ven las caras este martes a partir de las 19 hs. en el Estadio José Amalfitani en el marco del duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo del “Mellizo” Guillermo Barros Schelotto viene de ganar por 2-1 ante Independiente en condición de local, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con este resultado, los de Liniers quedaron en el cuarto lugar de la Zona B con 8 puntos, a tres del líder River.

Probables Formaciones
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Maher Carrizo, Tomás Galván, Matías Pellegrini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes y Deyverson. DT: Renato Paiva. 

El partido contará con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, y de su compatriota Heider Castro en el VAR. A su vez, el partido será transmitido en vivo a través de la señal de FOX Sports.

