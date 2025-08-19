Pezzella fue operado con éxito de su rotura de ligamentos

El "Diablito" a AlemaniaDeportes19/08/2025
Claudio Echeverri será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, y nuevo compañero de Exequiel Palacios.
El defensor 'Millonario' fue intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Estará entre 7 y 8 meses fuera de las canchas. Luego de pasar por el quirófano, dejó un mensaje especial para los médicos del club de NuñezDeportes19/08/2025
Germán Pezzella atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. El zaguero central de River sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el duelo frente a Independiente en Avellaneda y este lunes fue intervenido quirúrgicamente con éxito.
Ahora iniciará una extensa recuperación que lo mantendrá alejado de las canchas durante al menos siete u ocho meses, perdiéndose lo que resta de la temporada y buena parte del primer semestre de 2026.
La lesión ocurrió de manera fortuita en el estadio Libertadores de América, cuando en una disputa de balón con Walter Mazzanti su pierna quedó enganchada, provocándole un fuerte dolor que lo obligó a salir entre lágrimas.
Claudio Echeverri será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, y nuevo compañero de Exequiel Palacios.
El defensor argentino de Tottenhan, Cristian ‘Cuti’ Romero decidió renovar su contrato con la entidad que milita en la Premier League y, le puso fin a los rumores acerca de su futuro en el fútbol europeo.
El "Globo" recibe a su par de Manizales en el Palacio Tomás Adolfo Ducó con el boleto a cuartos de final en juego. El partido se juega este martes desde las 19 hs.
El "Fortín" recibe al "Tricolor" brasileño en el José Amalfitani. Tras el empate a cero en Ceará, la revancha se jugará este martes desde las 19 hs. bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas.
La "Academia" se mide ante el "Carbonero" en el Cilindro de Avellaneda. La revancha se juega este martes a partir de las 21.30 hs. bajo la conducción del árbitro colombiano Wilmar Roldán.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.