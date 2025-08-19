Pezzella fue operado con éxito de su rotura de ligamentos

Germán Pezzella atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. El zaguero central de River sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el duelo frente a Independiente en Avellaneda y este lunes fue intervenido quirúrgicamente con éxito.

Ahora iniciará una extensa recuperación que lo mantendrá alejado de las canchas durante al menos siete u ocho meses, perdiéndose lo que resta de la temporada y buena parte del primer semestre de 2026.

La lesión ocurrió de manera fortuita en el estadio Libertadores de América, cuando en una disputa de balón con Walter Mazzanti su pierna quedó enganchada, provocándole un fuerte dolor que lo obligó a salir entre lágrimas.