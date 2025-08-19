Renovación de 'Cuti' Romero con Tottenham

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, que fue nombrado como uevo capitán de los Spurs para esta temporada, había estado en el radar de varios equipos, entre ellos Atlético de Madrid, pero finalmente decidió quedarse en el cuadro de Londres.

El cordobés firmó un nuevo contrato de larga duración con Tottenham hasta junio de 2029 tras haber llegado a un acuerdo con la dirigencia del club londinense encabezada por Daniel Levy

El contrato de Romero con los Spurs vencía a mediados de 2027 pero esta actualización del mismo llegó con una importante mejora salarial para el nuevo capitán del equipo.

El defensor de 27 años llegó a Tottenham a mediados de 2021 desde Atalanta y ya jugó 126 partidos y marcó 7 goles con la camiseta de los Spurs, club con el que levantó un título: la UEFA Europa League durante la pasada temporada.