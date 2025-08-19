Con Mastantuono en el banco, Real Madrid comienza la era Xabi Alonso frente al Osasuna

El Santiago Bernabéu será escenario este martes, desde las 16 horas de nuestro país, del debut del Real Madrid en la nueva edición de La Liga.

El equipo dirigido por Xabi Alonso arranca un proyecto que busca identidad, resultados inmediatos y reconciliación con su gente tras una temporada pasada sin demasiadas alegrías. Como condimento extra tendrá a Franco Mastantuono desde el banco de suplentes, esperando su debut con la camiseta ‘Merengue’ .

El Madrid viene con poco rodaje debido a su participación en el Mundial de Clubes, pero con la obligación de comenzar con el pie derecho para no quedar relegado desde la primera jornada respecto al Barcelona, que ya ganó en su estreno.

Alonso apostará por un once que combina jerarquía y juventud, con la presencia de Fede Valverde en el mediocampo y un tridente ofensivo compuesto por Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, la gran carta ofensiva tras su doblete en el último amistoso, mientras que, Franco Mastantuono podría tener su debut oficial, ya que, Alonso lo convocó para ocupar un lugar en el banco de relevos.