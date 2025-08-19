Con Mastantuono en el banco, Real Madrid comienza la era Xabi Alonso frente al Osasuna

El "Diablito" a AlemaniaDeportes19/08/2025
Claudio Echeverri será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, y nuevo compañero de Exequiel Palacios.
El Santiago Bernabéu será escenario este martes, desde las 16 horas de nuestro país, del debut del Real Madrid en la nueva edición de La Liga.
El equipo dirigido por Xabi Alonso arranca un proyecto que busca identidad, resultados inmediatos y reconciliación con su gente tras una temporada pasada sin demasiadas alegrías. Como condimento extra tendrá a Franco Mastantuono desde el banco de suplentes, esperando su debut con la camiseta ‘Merengue’ .
El Madrid viene con poco rodaje debido a su participación en el Mundial de Clubes, pero con la obligación de comenzar con el pie derecho para no quedar relegado desde la primera jornada respecto al Barcelona, que ya ganó en su estreno.
Alonso apostará por un once que combina jerarquía y juventud, con la presencia de Fede Valverde en el mediocampo y un tridente ofensivo compuesto por Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, la gran carta ofensiva tras su doblete en el último amistoso, mientras que, Franco Mastantuono podría tener su debut oficial, ya que, Alonso lo convocó para ocupar un lugar en el banco de relevos.
El defensor argentino de Tottenhan, Cristian ‘Cuti’ Romero decidió renovar su contrato con la entidad que milita en la Premier League y, le puso fin a los rumores acerca de su futuro en el fútbol europeo.
El defensor 'Millonario' fue intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Estará entre 7 y 8 meses fuera de las canchas. Luego de pasar por el quirófano, dejó un mensaje especial para los médicos del club de Nuñez
El "Globo" recibe a su par de Manizales en el Palacio Tomás Adolfo Ducó con el boleto a cuartos de final en juego. El partido se juega este martes desde las 19 hs.
El "Fortín" recibe al "Tricolor" brasileño en el José Amalfitani. Tras el empate a cero en Ceará, la revancha se jugará este martes desde las 19 hs. bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas.
La "Academia" se mide ante el "Carbonero" en el Cilindro de Avellaneda. La revancha se juega este martes a partir de las 21.30 hs. bajo la conducción del árbitro colombiano Wilmar Roldán.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.