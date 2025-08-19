Tras la derrota en Colombia, Huracán va por la remontada ante Once Caldas en Parque Patricios

El "Diablito" a AlemaniaDeportes19/08/2025
Claudio Echeverri será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, y nuevo compañero de Exequiel Palacios.
El "Globo" recibe a su par de Manizales en el Palacio Tomás Adolfo Ducó con el boleto a cuartos de final en juego. El partido se juega este martes desde las 19 hs.Deportes19/08/2025
Huracán enfrenta este martes a partir de las 19 hs. a Once Caldas, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Palacio Tomás Adolfo Ducó.
El equipo de Frank Darío Kudelka viene de vencer por 1-0 a Argentinos Juniors en condición de local en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura. Con ese resultado, la escuadra de Parque Patricios quedó en el tercer lugar de la Zona A con 9 puntos, a uno del líder Barracas Central.
El defensor argentino de Tottenhan, Cristian ‘Cuti’ Romero decidió renovar su contrato con la entidad que milita en la Premier League y, le puso fin a los rumores acerca de su futuro en el fútbol europeo.
El defensor 'Millonario' fue intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Estará entre 7 y 8 meses fuera de las canchas. Luego de pasar por el quirófano, dejó un mensaje especial para los médicos del club de Nuñez
El "Fortín" recibe al "Tricolor" brasileño en el José Amalfitani. Tras el empate a cero en Ceará, la revancha se jugará este martes desde las 19 hs. bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas.
La "Academia" se mide ante el "Carbonero" en el Cilindro de Avellaneda. La revancha se juega este martes a partir de las 21.30 hs. bajo la conducción del árbitro colombiano Wilmar Roldán.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.