Tras la derrota en Colombia, Huracán va por la remontada ante Once Caldas en Parque Patricios

Huracán enfrenta este martes a partir de las 19 hs. a Once Caldas, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Palacio Tomás Adolfo Ducó.

El equipo de Frank Darío Kudelka viene de vencer por 1-0 a Argentinos Juniors en condición de local en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura. Con ese resultado, la escuadra de Parque Patricios quedó en el tercer lugar de la Zona A con 9 puntos, a uno del líder Barracas Central.