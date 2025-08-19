El "Diablito" a Alemania

Claudio Echeverri será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, y nuevo compañero de Exequiel Palacios.

Deportes19/08/2025

Echeverri se sumo al futbol de Alemania a préstamo desde Manchester City y sin opción de compra.

Viajará esta noche para realizarse la revisión médica.

Renovación de 'Cuti' Romero con Tottenham

Deportes19/08/2025

El defensor argentino de Tottenhan, Cristian ‘Cuti’ Romero decidió renovar su contrato con la entidad que milita en la Premier League y, le puso fin a los rumores acerca de su futuro en el fútbol europeo.

Pezzella fue operado con éxito de su rotura de ligamentos

Deportes19/08/2025

El defensor 'Millonario' fue intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Estará entre 7 y 8 meses fuera de las canchas. Luego de pasar por el quirófano, dejó un mensaje especial para los médicos del club de Nuñez

