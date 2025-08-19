Racing quiere dejar atrás la imagen en Uruguay y va por la victoria ante Peñarol ante su gente

Luego del fiero duelo de ida en el Campeón del Siglo, Racing enfrenta a Peñarol este martes a las 21.30 hs. por el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda.

La “Academia” viene de perder agónicamente ante Tigre como local por el Torneo Clausura. El equipo de Avellaneda ganaba en medio de una noche de flojos rendimientos pero, en los últimos cinco minutos, el conjunto de Victoria anotó en dos ocasiones, se llevó los tres puntos.

Probables Formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara o Adrián Balboa o Elías Torres. DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortes; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; David Terans y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

El encuentro se jugará desde las 21.30 hs, y se podrá ver en vivo a través de la pantalla de FOX Sports. El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro principal, y el chileno Juan Lara estará detrás del VAR.