Racing quiere dejar atrás la imagen en Uruguay y va por la victoria ante Peñarol ante su gente

La "Academia" se mide ante el "Carbonero" en el Cilindro de Avellaneda. La revancha se juega este martes a partir de las 21.30 hs. bajo la conducción del árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Deportes19/08/2025

720

Luego del fiero duelo de ida en el Campeón del Siglo, Racing enfrenta a Peñarol este martes a las 21.30 hs. por el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda.

La “Academia” viene de perder agónicamente ante Tigre como local por el Torneo Clausura. El equipo de Avellaneda ganaba en medio de una noche de flojos rendimientos pero, en los últimos cinco minutos, el conjunto de Victoria anotó en dos ocasiones, se llevó los tres puntos.

Probables Formaciones
Racing Club: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara o Adrián Balboa o Elías Torres. DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortes; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; David Terans y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

El encuentro se jugará desde las 21.30 hs, y se podrá ver en vivo a través de la pantalla de FOX Sports. El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro principal, y el chileno Juan Lara estará detrás del VAR.

Te puede interesar
th?id=OIF

Renovación de 'Cuti' Romero con Tottenham

Deportes19/08/2025

El defensor argentino de Tottenhan, Cristian ‘Cuti’ Romero decidió renovar su contrato con la entidad que milita en la Premier League y, le puso fin a los rumores acerca de su futuro en el fútbol europeo.

720

Pezzella fue operado con éxito de su rotura de ligamentos

Deportes19/08/2025

El defensor 'Millonario' fue intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Estará entre 7 y 8 meses fuera de las canchas. Luego de pasar por el quirófano, dejó un mensaje especial para los médicos del club de Nuñez

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail