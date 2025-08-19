Racing quiere dejar atrás la imagen en Uruguay y va por la victoria ante Peñarol ante su gente

El "Diablito" a AlemaniaDeportes19/08/2025
Claudio Echeverri será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, y nuevo compañero de Exequiel Palacios.
La "Academia" se mide ante el "Carbonero" en el Cilindro de Avellaneda. La revancha se juega este martes a partir de las 21.30 hs. bajo la conducción del árbitro colombiano Wilmar Roldán.Deportes19/08/2025
Luego del fiero duelo de ida en el Campeón del Siglo, Racing enfrenta a Peñarol este martes a las 21.30 hs. por el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda.
La “Academia” viene de perder agónicamente ante Tigre como local por el Torneo Clausura. El equipo de Avellaneda ganaba en medio de una noche de flojos rendimientos pero, en los últimos cinco minutos, el conjunto de Victoria anotó en dos ocasiones, se llevó los tres puntos.
Probables Formaciones
Racing Club: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara o Adrián Balboa o Elías Torres. DT: Gustavo Costas.
Peñarol: Brayan Cortes; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; David Terans y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
El encuentro se jugará desde las 21.30 hs, y se podrá ver en vivo a través de la pantalla de FOX Sports. El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro principal, y el chileno Juan Lara estará detrás del VAR.
Claudio Echeverri será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, y nuevo compañero de Exequiel Palacios.
El defensor argentino de Tottenhan, Cristian ‘Cuti’ Romero decidió renovar su contrato con la entidad que milita en la Premier League y, le puso fin a los rumores acerca de su futuro en el fútbol europeo.
El defensor 'Millonario' fue intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Estará entre 7 y 8 meses fuera de las canchas. Luego de pasar por el quirófano, dejó un mensaje especial para los médicos del club de Nuñez
El "Globo" recibe a su par de Manizales en el Palacio Tomás Adolfo Ducó con el boleto a cuartos de final en juego. El partido se juega este martes desde las 19 hs.
El "Fortín" recibe al "Tricolor" brasileño en el José Amalfitani. Tras el empate a cero en Ceará, la revancha se jugará este martes desde las 19 hs. bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.