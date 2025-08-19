El cuervo con empate y pòlemica

Nueva Chicago y Central Norte empataron sin goles en un partido deslucido, con pocas emociones y muchas críticas al arbitraje de Giménez. La jugada más polémica del partido llegó sobre el cierre: tras un cabezazo de Acosta que Díaz desvió al palo, Ledesma fue a buscar el rebote y, en medio de una protesta generalizada, fue derribado por Agustín Aguirre en una acción que pareció penal. Giménez no sancionó la infracción, desatando el reclamo de todo Central Norte. En la última jugada, el elenco salteño casi se lleva todo, pero el travesaño le negó el gol.

Deportes19/08/2025

Nueva Chicago y Central Norte igualaron sin goles en un partido que dejó sabor a despedida para ambos en sus aspiraciones mayores. El conjunto verdinegro agotó una de sus últimas chances para meterse en el reducido, mientras que el Azabache perdió la oportunidad de dar un salto en la tabla en el tramo final del torneo.

Ambos sumaron un punto, pero la sensación que quedó en el aire fue la de cierre anticipado de temporada, al menos en cuanto a objetivos como el torneo reducido o una plaza en la Copa Argentina 2026. Como aspecto positivo para el local, se destaca la presencia cada vez mayor de juveniles surgidos del club.

Renovación de 'Cuti' Romero con Tottenham

Deportes19/08/2025

El defensor argentino de Tottenhan, Cristian ‘Cuti’ Romero decidió renovar su contrato con la entidad que milita en la Premier League y, le puso fin a los rumores acerca de su futuro en el fútbol europeo.

Pezzella fue operado con éxito de su rotura de ligamentos

Deportes19/08/2025

El defensor 'Millonario' fue intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Estará entre 7 y 8 meses fuera de las canchas. Luego de pasar por el quirófano, dejó un mensaje especial para los médicos del club de Nuñez

