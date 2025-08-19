El cuervo con empate y pòlemica

El "Diablito" a AlemaniaDeportes19/08/2025
Claudio Echeverri será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, y nuevo compañero de Exequiel Palacios.
Nueva Chicago y Central Norte empataron sin goles en un partido deslucido, con pocas emociones y muchas críticas al arbitraje de Giménez. La jugada más polémica del partido llegó sobre el cierre: tras un cabezazo de Acosta que Díaz desvió al palo, Ledesma fue a buscar el rebote y, en medio de una protesta generalizada, fue derribado por Agustín Aguirre en una acción que pareció penal. Giménez no sancionó la infracción, desatando el reclamo de todo Central Norte. En la última jugada, el elenco salteño casi se lleva todo, pero el travesaño le negó el gol.Deportes19/08/2025
Nueva Chicago y Central Norte igualaron sin goles en un partido que dejó sabor a despedida para ambos en sus aspiraciones mayores. El conjunto verdinegro agotó una de sus últimas chances para meterse en el reducido, mientras que el Azabache perdió la oportunidad de dar un salto en la tabla en el tramo final del torneo.
Ambos sumaron un punto, pero la sensación que quedó en el aire fue la de cierre anticipado de temporada, al menos en cuanto a objetivos como el torneo reducido o una plaza en la Copa Argentina 2026. Como aspecto positivo para el local, se destaca la presencia cada vez mayor de juveniles surgidos del club.
El defensor argentino de Tottenhan, Cristian ‘Cuti’ Romero decidió renovar su contrato con la entidad que milita en la Premier League y, le puso fin a los rumores acerca de su futuro en el fútbol europeo.
El defensor 'Millonario' fue intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Estará entre 7 y 8 meses fuera de las canchas. Luego de pasar por el quirófano, dejó un mensaje especial para los médicos del club de Nuñez
El "Globo" recibe a su par de Manizales en el Palacio Tomás Adolfo Ducó con el boleto a cuartos de final en juego. El partido se juega este martes desde las 19 hs.
El "Fortín" recibe al "Tricolor" brasileño en el José Amalfitani. Tras el empate a cero en Ceará, la revancha se jugará este martes desde las 19 hs. bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.