El cuervo con empate y pòlemica

Nueva Chicago y Central Norte igualaron sin goles en un partido que dejó sabor a despedida para ambos en sus aspiraciones mayores. El conjunto verdinegro agotó una de sus últimas chances para meterse en el reducido, mientras que el Azabache perdió la oportunidad de dar un salto en la tabla en el tramo final del torneo.

Ambos sumaron un punto, pero la sensación que quedó en el aire fue la de cierre anticipado de temporada, al menos en cuanto a objetivos como el torneo reducido o una plaza en la Copa Argentina 2026. Como aspecto positivo para el local, se destaca la presencia cada vez mayor de juveniles surgidos del club.