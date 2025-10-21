La investigación se inició a partir de una denuncia web anónima y culminó esta madrugada con diez allanamientos simultáneos y varias personas detenidas.
Brutal golpiza a la salida de un boliche en Orán dejó a un joven en coma
Un joven de 28 años permanece en coma inducido tras ser atacado por una patota a la salida del boliche Set, en Orán. Su familia denunció que los agresores serían futbolistas del Club Aviación y pidió justicia.Policiales21/10/2025Ivana Chañi
Un violento hecho conmociona a la ciudad de Orán. Jorge Luis Morales, de 28 años, fue brutalmente golpeado a metros del boliche Set y permanece en coma inducido con pronóstico reservado, según consignó el sitio IP. Según relató su familia, el ataque ocurrió durante la madrugada, cuando una patota lo agredió por la espalda tras ser expulsada del local por provocar disturbios.
“Lo atacaron en grupo, sin darle oportunidad de defenderse”, expresó la madre del joven, quien exigió justicia y comparó lo sucedido con el caso de Fernando Báez Sosa. La mujer aseguró además que los agresores serían futbolistas del Club Aviación, una versión que la Policía intenta confirmar a partir del testimonio de testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad.
Vecinos y amigos de la víctima se organizaron para acompañar a la familia y reclamar el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, Jorge Luis Morales continúa internado en grave estado en el hospital local.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal N°1 de Orán, que cuenta con material fílmico tanto del interior del local como de la salida del mismo.
Siniestros viales: Salta suma 99 víctimas fatales tras la muerte de un joven en la ruta 34Policiales21/10/2025
Un joven falleció esta madrugada tras un siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 34, a la altura de la rotonda de Torzalito (General Güemes). Con este deceso, la provincia de Salta roza el centenar de muertes.
Una mujer fue demorada en un supermercado de barrio Castañares por supuesta tentativa de hurto. El procedimiento estuvo a cargo de un efectivo que prestaba servicio de seguridad en el local.
Entre los rodados incautados se encuentran tres camionetas, seis automóviles y seis motocicletas. En el marco de estos operativos, trece personas fueron detenidas y puestas a disposición de las Fiscalías Penales correspondientes.
Un policía que trabajaba como chofer de la aplicación DiDi asesinó a un adolescente de 16 años durante un intento de robo en El Palomar. El sargento Raúl Vallejos denunció que fue sorprendido por tres hombres armados al aceptar un viaje.
Robo a mano armada en un comercio de B° Solidaridad: Secuestran bebidas y dineroPoliciales20/10/2025
La Policía de Salta detuvo a un hombre en el barrio Solidaridad, acusado de robo calificado con uso de arma en un comercio de la zona. La intervención fue del Departamento de Seguridad Urbana tras una alerta al 911.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.