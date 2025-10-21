Brutal golpiza a la salida de un boliche en Orán dejó a un joven en coma

Un violento hecho conmociona a la ciudad de Orán. Jorge Luis Morales, de 28 años, fue brutalmente golpeado a metros del boliche Set y permanece en coma inducido con pronóstico reservado, según consignó el sitio IP. Según relató su familia, el ataque ocurrió durante la madrugada, cuando una patota lo agredió por la espalda tras ser expulsada del local por provocar disturbios.

“Lo atacaron en grupo, sin darle oportunidad de defenderse”, expresó la madre del joven, quien exigió justicia y comparó lo sucedido con el caso de Fernando Báez Sosa. La mujer aseguró además que los agresores serían futbolistas del Club Aviación, una versión que la Policía intenta confirmar a partir del testimonio de testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad.

Vecinos y amigos de la víctima se organizaron para acompañar a la familia y reclamar el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, Jorge Luis Morales continúa internado en grave estado en el hospital local.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal N°1 de Orán, que cuenta con material fílmico tanto del interior del local como de la salida del mismo.