Quisieron robar un basurero de una vivienda y los detuvieron

La Policía demoró a dos personas en el barrio San Benito tras un insólito intento de hurto. Se trata de un hombre de 28 años y una mujer de 26, quienes intentaron llevarse un cesto de residuos de una vivienda.

Policiales21/10/2025

Policías del Departamento Seguridad Urbana demoraron a dos personas por intentar sustraer un cesto de residuos del exterior de una vivienda en barrio San Benito.

El procedimiento se inició tras una alerta al Sistema de Emergencias 911.

En ese contexto, se ubicó e identificó a los sospechosos. Se trata de un hombre y una mujer de 28 y 26 años.

Intervino la Fiscalía Penal 6. 

