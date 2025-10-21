La investigación se inició a partir de una denuncia web anónima y culminó esta madrugada con diez allanamientos simultáneos y varias personas detenidas.
Quisieron robar un basurero de una vivienda y los detuvieron
La Policía demoró a dos personas en el barrio San Benito tras un insólito intento de hurto. Se trata de un hombre de 28 años y una mujer de 26, quienes intentaron llevarse un cesto de residuos de una vivienda.Policiales21/10/2025
Policías del Departamento Seguridad Urbana demoraron a dos personas por intentar sustraer un cesto de residuos del exterior de una vivienda en barrio San Benito.
El procedimiento se inició tras una alerta al Sistema de Emergencias 911.
En ese contexto, se ubicó e identificó a los sospechosos. Se trata de un hombre y una mujer de 28 y 26 años.
Intervino la Fiscalía Penal 6.
Siniestros viales: Salta suma 99 víctimas fatales tras la muerte de un joven en la ruta 34Policiales21/10/2025
Un joven falleció esta madrugada tras un siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 34, a la altura de la rotonda de Torzalito (General Güemes). Con este deceso, la provincia de Salta roza el centenar de muertes.
Brutal golpiza a la salida de un boliche en Orán dejó a un joven en coma
Un joven de 28 años permanece en coma inducido tras ser atacado por una patota a la salida del boliche Set, en Orán. Su familia denunció que los agresores serían futbolistas del Club Aviación y pidió justicia.
Una mujer fue demorada en un supermercado de barrio Castañares por supuesta tentativa de hurto. El procedimiento estuvo a cargo de un efectivo que prestaba servicio de seguridad en el local.
Entre los rodados incautados se encuentran tres camionetas, seis automóviles y seis motocicletas. En el marco de estos operativos, trece personas fueron detenidas y puestas a disposición de las Fiscalías Penales correspondientes.
Un policía que trabajaba como chofer de la aplicación DiDi asesinó a un adolescente de 16 años durante un intento de robo en El Palomar. El sargento Raúl Vallejos denunció que fue sorprendido por tres hombres armados al aceptar un viaje.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
Será este martes 21 y miércoles 22 de octubre en reclamo a la promulgación e implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.