Detuvieron a tres personas por la golpiza a un joven en la salida de un boliche de Orán

Son sindicados como sospechosos de haber golpeado a un joven durante la madrugada del pasado domingo, cuando se retiraba de un local bailable.

Policiales21/10/2025

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, informó que, en el marco de la investigación que lleva adelante por las lesiones graves sufridas por un adolescente de 17 años en inmediaciones de calles Bolivia y Bustamante de esa ciudad, durante la tarde de este martes, se presentaron de forma espontánea y acompañados de un defensor particular, tres personas individualizadas como sospechosas de haber tenido participación en el hecho.

El Juzgado de Garantías interviniente hizo lugar a la solicitud de detención de la fiscal Murúa, y se fijó audiencia de imputación para este miércoles en sede fiscal, luego del correspondiente control de legalidad.

Cabe recordar que el menor de 17 años permanece hospitalizado con pronóstico reservado.

