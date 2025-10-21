Siniestros viales: Salta suma 99 víctimas fatales tras la muerte de un joven en la ruta 34

En la madrugada del martes, personal de la Comisaría 1 de General Güemes tomó conocimiento de un siniestro con víctima fatal en la ruta nacional 34 a la altura de la rotonda de Torzalito. Se desplazaron los recursos, constatando la presencia de un auto siniestrado.

Una persona fue trasladada al hospital y en el lugar se constató el deceso de un joven.

La escena del hecho fue documentada por personal de Criminalística, a fin de establecer la mecánica del siniestro. Por su parte, efectivos de Seguridad Vial se abocaron a tareas de ordenamiento vehicular.

Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1.

Con este hecho, Salta sumo a la fecha 99 víctimas fatales en siniestros viales.