Anfiteatro del Teleférico Ala Delta llevará el nombre de un reconocido grupo folclórico

Teleférico Salta: continúan las visitas solidarias de escuelas y merenderos
El presidente del directorio, Ángel Causarano, confirmó que continúan las visitas gratuitas para chicos de escuelas y merenderos en el marco del mes de las infancias.
Ángel Causarano anunció que en septiembre el anfiteatro del Teleférico Ala Delta llevará el nombre de un reconocido conjunto del norte salteño.Sociedad17/08/2025Ivana Chañi
El presidente del directorio del Teleférico Salta, Ángel Causarano, confirmó en Qué Domingo por Aries que en septiembre se realizará un homenaje cultural en el anfiteatro del cerro Ala Delta.
“Los primeros días de septiembre vamos a tener una sorpresa muy linda. Le vamos a poner nombre al anfiteatro en el cerro Ala Delta, en homenaje a un conocido grupo folclórico del norte provincial”, anunció.
Aunque evitó dar el nombre, Causarano adelantó que se trata de un conjunto vigente del norte salteño. “Los homenajes se hacen en vida. Este grupo representa a Salta en todo el país, siempre dejando en alto la bandera y el poncho salteño”, sostuvo.
El acto contará con la presencia del gobernador y el intendente, además de un espectáculo musical en homenaje. “Queremos que sea un evento muy bonito y de gran valor cultural”, expresó Causarano.
