Teleférico Salta: continúan las visitas solidarias de escuelas y merenderos

Anfiteatro del Teleférico Ala Delta llevará el nombre de un reconocido grupo folclórico
Ángel Causarano anunció que en septiembre el anfiteatro del Teleférico Ala Delta llevará el nombre de un reconocido conjunto del norte salteño.
El presidente del directorio, Ángel Causarano, confirmó que continúan las visitas gratuitas para chicos de escuelas y merenderos en el marco del mes de las infancias.Sociedad17/08/2025Ivana Chañi
En diálogo con Qué Domingo por Aries, el presidente del directorio del Teleférico Salta, Ángel Causarano, informó que durante todo agosto seguirán las actividades gratuitas para niños en el marco del Mes de las Infancias.
“Durante todo el mes vamos a seguir recibiendo a quienes nos lleven la nota y suban chicos de los merenderos, de la escuela y sobre todo chicos del interior”, explicó.
El funcionario resaltó la importancia de la experiencia para quienes visitan la capital provincial por primera vez. “Nos conmueve la alegría de los chicos, sobre todo del interior. Para ellos es algo espectacular. Nosotros acostumbrados no le damos la importancia que realmente tiene”, sostuvo.
Causarano señaló que esta política es continuidad de gestiones anteriores. “Es muy bueno que se hagan y se sigan haciendo. Vemos la cantidad que quedan afuera y por eso decidimos organizarlo de manera diferente”, dijo.
Ángel Causarano anunció que en septiembre el anfiteatro del Teleférico Ala Delta llevará el nombre de un reconocido conjunto del norte salteño.
Para lograr unas bolas de fraile más saludables y livianas, la clave está en el método de cocción y en sustituir la manteca. Aquí tienes la receta y los pasos para hacerlas al horno.
A partir del caso de Julieta Prandi, la psicóloga y sexóloga Sabrina Ríos Minahk analizó cómo los estereotipos y la coerción se manifiestan en las relaciones de pareja.
El operativo se realizará del lunes 18 al viernes 22 de agosto en el horario de 8.30 a 13. Se atiende por turnos que deben pedirse vía WhatsApp. Se solicita respetar las condiciones pre-quirúrgicas para prevenir riesgos.
En el marco de la celebración por el Día de las Infancias, la educadora y artista salteña, Mily Ibarra, reflexionó sobre la importancia del juego como un derecho fundamental.
El padre Raúl Méndez brindó una reflexión sobre la celebración del Milagro, en un contexto marcado por una ideología que promueve el individualismo.
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre, ya que septiembre no hay ninguno.
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.