Teleférico Salta: continúan las visitas solidarias de escuelas y merenderos

En diálogo con Qué Domingo por Aries, el presidente del directorio del Teleférico Salta, Ángel Causarano, informó que durante todo agosto seguirán las actividades gratuitas para niños en el marco del Mes de las Infancias.

“Durante todo el mes vamos a seguir recibiendo a quienes nos lleven la nota y suban chicos de los merenderos, de la escuela y sobre todo chicos del interior”, explicó.

El funcionario resaltó la importancia de la experiencia para quienes visitan la capital provincial por primera vez. “Nos conmueve la alegría de los chicos, sobre todo del interior. Para ellos es algo espectacular. Nosotros acostumbrados no le damos la importancia que realmente tiene”, sostuvo.

Causarano señaló que esta política es continuidad de gestiones anteriores. “Es muy bueno que se hagan y se sigan haciendo. Vemos la cantidad que quedan afuera y por eso decidimos organizarlo de manera diferente”, dijo.