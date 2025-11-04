El creador de contenido uruguayo realizará su último show el 22 de diciembre. La preventa exclusiva arranca este martes.
Plantas fáciles de cuidar y flores perfumadas: lo más buscado en el Mercado San Miguel
Nardos, dalias, lenguas de suegra y kokedamas encabezan las ventas. Una vendedora explicó cómo cuidarlas y cuáles son los precios que marcan tendencia esta temporada.Sociedad04/11/2025Agustina Tolaba
El color y el aroma también son protagonistas en el Mercado San Miguel. Entre kokedamas, lenguas de suegra y bulbos de nardo, las plantas de interior y jardín siguen siendo una de las opciones preferidas de los salteños para decorar sus hogares.
“Las kokedamas salen mucho, hay de ocho mil y de cinco mil pesos, según el tamaño”, comentó una de las vendedoras del sector de plantas. Explicó que su cuidado es sencillo: “Se riegan una vez por semana, se colocan en un recipiente con agua y luego se vuelven a su platito. No van colgadas, sino apoyadas para que drenen bien”.
Para quienes buscan opciones de interior, destacó que es importante respetar el ambiente natural de cada especie. “Si es de interior, tiene que estar adentro. Lo de afuera es para galería o jardín”, aclaró. Entre las más buscadas, mencionó a las clásicas lenguas de suegra, que se venden a unos $10.000 y también requieren riego semanal y sombra parcial.
Los bulbos, por su parte, son furor entre los aficionados a la jardinería. “Tengo bulbos de nardo, que florecen en diciembre, enero y febrero. También dalias y gladiolos, que están empezando a brotar”, detalló. Estas especies se plantan directamente en la tierra y necesitan riego dos veces por semana en los días más calurosos. “El nardo es de sol pleno y tiene una flor bellísima, muy perfumada”, agregó.
Los precios varían según el tamaño del bulbo: desde $1.000 hasta $3.000. “El nardo es el más buscado, siempre se lo llevan”, aseguró.
Además, la vendedora explicó que muchos clientes consultan por fertilizantes. “Vendemos fertilizante para orquídeas, que ayuda mucho al crecimiento y la floración. Las orquídeas vuelan, apenas llegan se van”, contó entre risas.
