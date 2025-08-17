Salta: Teleférico proyecta batir récord de ventas en agosto

El presidente del directorio del Teleférico Salta, Ángel Causarano, aseguró en Qué Domingo por Aries que la temporada turística superó las expectativas y que agosto se perfila como un nuevo récord de visitantes.

“Hemos tenido delegaciones de franceses, españoles, muchos brasileros y paraguayos. Este es un mes que nos está sorprendiendo por la cantidad de tickets vendidos”, expresó.

Causarano explicó que el nuevo tramo Ala Delta atrajo a miles de turistas. “Mucha gente compra el combo para conocer los dos teleféricos, eso nos lleva a tener muchas visitas y consolidar un lugar emblemático para el turismo en Salta”, señaló.

También adelantó que se trabaja en ampliar las propuestas. “Siempre tratamos de mejorar y de hacer cosas nuevas”, agregó.