Francia insta a Israel a abandonar su plan en Cisjordania

Francia pidió este sábado a Israel desechar sus intenciones de construir 3.400 viviendas en Cisjordania, lo que "constituye una grave violación del derecho internacional", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Unos tres millones de palestinos viven allí, junto a unos 500.000 israelíes instalados en colonias, consideradas ilegales según el derecho internacional.

"Francia condena con la mayor firmeza la decisión de las autoridades israelíes de validar el proyecto de asentamiento E1, que prevé la construcción de más de 3.000 viviendas al este de Jerusalén", señaló un portavoz del ministerio.

Vista general del corredor E1, una de las áreas más sensibles de Cisjordania ocupadaImagen: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

Críticas internacionales se acumulan sobre Israel

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió el jueves acelerar el proyecto y anexar Cisjordania, lo que provocó condenas a escala internacional.

Varios países ya habían manifestado sus intenciones de reconocer el Estado palestino, ante el rechazo de Israel de detener el conflicto en la Franja de Gaza, cuya población está sumida en un desastre humanitario.

Este proyecto de asentamiento "partiría Cisjordania en dos y atentaría gravemente contra la solución de dos Estados, la única capaz de garantizar una paz y seguridad duraderas tanto para israelíes como para palestinos", denunció la cancillería francesa.

Con información de afp/efe