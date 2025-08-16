Falta de deseo y relaciones tóxicas: Sexóloga advierte sobre estereotipos que invisibilizan abusos

El reciente caso de Julieta Prandi y la condena a 19 años de prisión para su exesposo, Claudio Contardi, pone de manifiesto una problemática más amplia en las relaciones interpersonales. La psicóloga y sexóloga Sabrina Ríos Minahk, en una entrevista con el programa Vale Todo por Aries, explicó cómo la falta de deseo sexual en mujeres, un motivo frecuente de consulta, está estrechamente ligado a la presión de los estereotipos y la coerción dentro de la pareja.

La especialista señaló que, si bien la falta de deseo es el tema principal que las mujeres llevan a su consultorio, la motivación detrás de la consulta no es personal, sino que responde a la demanda y presión de la pareja. "El tema por excelencia es no tengo deseo. Quiero trabajar eso porque mi pareja me pide", señaló Ríos Minahk, quien agregó que la postura de las parejas "siempre es como de manual, con el mismo discurso, la misma presión y la misma coerción".

En este sentido, la profesional destacó que los vínculos no garantizan nada por sí mismos, y que deben construirse y trabajarse constantemente, una noción que a menudo se ignora.

Ríos Minahk, quien compartió sus reflexiones a partir del caso Prandi, criticó la peligrosa tendencia a dar todo por sentado en las relaciones. "El gran error es que todo se da por sentado, no hay comunicación. No se dice lo que se espera de la otra persona, lo que se quiere, lo que se desea", afirmó.

La psicóloga hizo hincapié en que incluso el "sí" puede ser una forma de coerción si proviene de la presión de la pareja, y recalcó que el silencio, la rigidez corporal o la no respuesta también son formas válidas de decir que no.

Para concluir, advirtió sobre la importancia de desnaturalizar estos comportamientos y cuestionar los estereotipos, ya que un "no" puede presentarse de muchas formas más allá de una negación explícita.