El operativo se realizará del lunes 18 al viernes 22 de agosto en el horario de 8.30 a 13. Se atiende por turnos que deben pedirse vía WhatsApp. Se solicita respetar las condiciones pre-quirúrgicas para prevenir riesgos.
Falta de deseo y relaciones tóxicas: Sexóloga advierte sobre estereotipos que invisibilizan abusos
A partir del caso de Julieta Prandi, la psicóloga y sexóloga Sabrina Ríos Minahk analizó cómo los estereotipos y la coerción se manifiestan en las relaciones de pareja.Sociedad16/08/2025Ivana Chañi
El reciente caso de Julieta Prandi y la condena a 19 años de prisión para su exesposo, Claudio Contardi, pone de manifiesto una problemática más amplia en las relaciones interpersonales. La psicóloga y sexóloga Sabrina Ríos Minahk, en una entrevista con el programa Vale Todo por Aries, explicó cómo la falta de deseo sexual en mujeres, un motivo frecuente de consulta, está estrechamente ligado a la presión de los estereotipos y la coerción dentro de la pareja.
La especialista señaló que, si bien la falta de deseo es el tema principal que las mujeres llevan a su consultorio, la motivación detrás de la consulta no es personal, sino que responde a la demanda y presión de la pareja. "El tema por excelencia es no tengo deseo. Quiero trabajar eso porque mi pareja me pide", señaló Ríos Minahk, quien agregó que la postura de las parejas "siempre es como de manual, con el mismo discurso, la misma presión y la misma coerción".
En este sentido, la profesional destacó que los vínculos no garantizan nada por sí mismos, y que deben construirse y trabajarse constantemente, una noción que a menudo se ignora.
Ríos Minahk, quien compartió sus reflexiones a partir del caso Prandi, criticó la peligrosa tendencia a dar todo por sentado en las relaciones. "El gran error es que todo se da por sentado, no hay comunicación. No se dice lo que se espera de la otra persona, lo que se quiere, lo que se desea", afirmó.
La psicóloga hizo hincapié en que incluso el "sí" puede ser una forma de coerción si proviene de la presión de la pareja, y recalcó que el silencio, la rigidez corporal o la no respuesta también son formas válidas de decir que no.
Para concluir, advirtió sobre la importancia de desnaturalizar estos comportamientos y cuestionar los estereotipos, ya que un "no" puede presentarse de muchas formas más allá de una negación explícita.
La historiadora Laura Colivadiño recordó cómo su experiencia en las guerras napoleónicas moldeó al hombre que transformó la independencia del Río de la Plata.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
La presidenta de la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de la Provincia, Lic. Liliana Pastor, detalló que los profesionales cubrirán 15 puntos de atención, distribuidos en distintas localidades de la provincia.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
El último informe de vigilancia genómica de la OMS -que mide hasta el 27 de julio- indica que el 54,4 por ciento de las muestras obtenidas a nivel global ya corresponden a este nuevo linaje de Ómicron.