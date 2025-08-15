Putin y Trump anunciaron que buscarán un “acuerdo para allanar el camino a la paz” en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron este viernes durante casi tres horas en Anchorage, Alaska, en busca de un acuerdo para lograr un tratado de paz entre Rusia y Ucrania.

Al concluir, dieron una conferencia de prensa de manera conjunta, en la que aseguraron que buscarán un “acuerdo para allanar el camino a la paz” en Ucrania. “Nuestro país está interesado en poner fin a la situación pero necesitamos una solución sostenible que erradique en las raíces del conflicto, para que se aseguren todos los intereses de Rusia y se restaure el balance de fuerzas en Europa y en todo el mundo”, dijo Putin.

“La seguridad de Ucrania también debe ser garantizada, estamos dispuestos a trabajar en ello. Espero que los resultados alcanzados nos ayuden a aproximar la paz y esperamos que en la Unión Europa y en Ucrania también, perciban adecuadamente los resultados de las negociaciones y dejen de intentar socavar el proceso de paz”, añadió.

Al tomar la palabra, Trump destacó que la reunión fue “muy productiva” ya que se pusieron “de acuerdo en muchos temas”. Y avisó que se comunicará de inmediato con Volodimir Zelenski, el presidente de Ucrania, para ponerlo al tanto de todo lo que conversó con Putin.

Es el primer encuentro presencial que sostuvieron ambos desde la segunda asunción de Trump. De la cumbre también participaron el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff. En tanto, Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor, Yuri Ushakov.