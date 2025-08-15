El proyecto en la zona E1, frenado durante 20 años, recibiría aprobación final este mes y bloquearía la conexión directa entre Ramala y Belén.
El mensaje de Donald Trump antes de la cumbre con Vladimir Putin
El presidente estadounidense negociará el fin de la guerra en Ucrania con su par ruso. Será el primer encuentro entre ambos desde el inicio del segundo gobierno del presidente republicano.El Mundo15/08/2025
El presidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje en su red Truth Social horas antes de la cumbre con su par ruso Vladimir Putin en una base militar de Alaska. “¡Mucho en juego!“, escribió el republicano antes del encuentro, en el que buscará sentar las bases de un acuerdo de paz en Ucrania.
Putin pisará suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que dejó decenas de miles de muertos en la que Rusia gana terreno. Actualmente, Moscú controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano.
Trump hizo la invitación por sugerencia del propio líder ruso. El magnate, que suele hacer alarde de sus habilidades como negociador, rebajó las expectativas diciendo que es una “reunión de tanteo” para ver si Putin habla en serio y y advirtió que el encuentro podría terminar en cuestión de minutos si Putin no cede.
“Soy presidente, y él no va a jugar conmigo”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca el jueves.
“Si es una reunión mala, terminará muy rápido, y si es una buena, vamos a terminar logrando la paz en un futuro bastante cercano”, aseguró el mandatario, que estima que la cumbre tiene un “25%” de probabilidades de fracasar.
En las últimas semanas, Trump reconoció sentirse frustrado con Putin y advirtió de “consecuencias muy graves” si no acepta un alto el fuego.
Qué dijo el canciller ruso al llegar a Alaska
A su llegada a Alaska, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hacer pronósticos sobre el encuentro.
“Nunca hacemos suposiciones anticipadas”, declaró el jefe diplomático. “Sabemos que tenemos nuestros argumentos y nuestra postura es clara y sin ambigüedad. La presentaremos”, añadió.
La cumbre es “una victoria personal” para Putin, según Zelenski
El presidente de EE.UU. prometió consultar rápidamente con los líderes europeos y con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Según él, para alcanzar un acuerdo final hace falta una reunión tripartita con Zelenski y repartirse el territorio.
Para Zelenski, será otro día de alto voltaje. Hasta ahora rechazó públicamente la presión de Trump para que ceda el territorio ocupado por Rusia.
El martes, Zelenski declaró que la cumbre de Alaska es una “victoria personal” para Putin, ya que con ese viaje, Putin “sale de su aislamiento” y, de alguna manera, aplazó las sanciones que Trump había prometido imponer a Rusia.

Cientos de personas se movilizaron en apoyo a Ucrania y rechazaron la visita del presidente ruso, la primera de un mandatario de ese país desde 1867.
La ausencia de Sun Haiyan y Liu Jianchao, figuras clave en la diplomacia del régimen de Xi Jinping, genera preocupación sobre la estabilidad del aparato exterior en un contexto de tensiones internacionales y falta de información oficial.
El presidente brasileño desmintió los dichos de Donald Trump, quien calificó al país sudamericano como un “mal socio comercial”.
Denuncias de derechos humanos en Cuba alcanzan 68 en julio, con dos muertes registradasEl Mundo15/08/2025
El reporte destaca la vulnerabilidad de presos políticos y las precarias condiciones sanitarias en centros penitenciarios de la isla.
Haití recurre a mercenarios extranjeros para recuperar el control de sus rutas y fronterasEl Mundo15/08/2025
El gobierno transitorio firmó un acuerdo con la empresa de seguridad de Erik Prince, fundador de Blackwater, para desplegar combatientes que enfrenten a bandas armadas y refuercen la recaudación fiscal.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.